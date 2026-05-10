В Киеве мужчина угрожал оружием из-за претензий к собаке

Полиция задержала мужчину, угрожавшего оружием в Киеве. Фото: Нацполиция

В Киеве произошел вооруженный конфликт из-за спора относительно собаки. Мужчина пришел к охраннику гаражного кооператива с претензиями и начал агрессивную схватку. Во время инцидента он применил силу и угрожал оружием.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Полиции Киева в воскресенье, 10 мая.

Мужчина, угрожавший оружием в Киеве. Фото: Нацполиция

В Киеве мужчина угрожал оружием: его задержали

В Соломенском районе столицы правоохранители расследуют случай конфликта, который произошел 9 мая вечером. По данным полиции, к 70-летнему охраннику гаражного кооператива приехал 52-летний местный житель с претензиями относительно собаки, которая забежала на его территорию.

Во время спора мужчина ударил пенсионера и начал угрожать ему оружием. Инцидент приобрел вооруженный характер и потребовал вмешательства правоохранителей.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Полиция Киева сообщила, что у фигуранта изъяли устройство для отстрела резиновых пуль.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Мужчине готовят сообщение о подозрении. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Скриншот сообщения Полиции Киева/Facebook

Новини.LIVE информировали, в Киеве в Подольском районе произошла стрельба вечером 9 мая. Инцидент произошел в жилом комплексе, где между мужчинами возник конфликт, после чего раздались выстрелы. Полиция задержала подозреваемого, а пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве задержали мужчину, который открыл стрельбу в Святошинском районе 1 мая. Инцидент произошел во время конфликта на дороге, после чего он несколько раз выстрелил. Полиция открыла уголовное производство за хулиганство, пострадавших нет.