Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві чоловік погрожував зброєю через претензії щодо собаки

У Києві чоловік погрожував зброєю через претензії щодо собаки

Ua ru
Дата публікації: 10 травня 2026 14:06
У Києві чоловік погрожував зброєю через претензії щодо собаки
Поліція затримала чоловіка, що погрожував зброєю у Києві. Фото: Нацполіція

У Києві стався озброєний конфлікт через суперечку щодо собаки. Чоловік прийшов до охоронця гаражного кооперативу з претензіями та почав агресивну сутичку. Під час інциденту він застосував силу та погрожував зброєю.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Поліції Києва у неділю, 10 травня.

У Києві чоловік погрожував зброєю
Чоловік, що погрожував зброєю у Києві. Фото: Нацполіція

У Києві чоловік погрожував зброєю: його затримали

У Солом’янському районі столиці правоохоронці розслідують випадок конфлікту, який стався 9 травня ввечері. За даними поліції, до 70-річного охоронця гаражного кооперативу приїхав 52-річний місцевий житель із претензіями щодо собаки, який забіг на його територію.

Під час суперечки чоловік вдарив пенсіонера та почав погрожувати йому зброєю. Інцидент набув озброєного характеру та потребував втручання правоохоронців.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Поліція Києва повідомила, що у фігуранта вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.

Читайте також:

Наразі триває досудове розслідування. Чоловіку готують повідомлення про підозру. Обставини інциденту встановлюються.

null
Скриншот повідомлення Поліції Києва/Facebook

Новини.LIVE інформували, у Києві в Подільському районі сталася стрілянина ввечері 9 травня. Інцидент стався у житловому комплексі, де між чоловіками виник конфлікт, після чого пролунали постріли. Поліція затримала підозрюваного, а потерпілий перебуває у задовільному стані.

Новини.LIVE повідомляли, що у Києві затримали чоловіка, який відкрив стрілянину у Святошинському районі 1 травня. Інцидент стався під час конфлікту на дорозі, після чого він кілька разів вистрілив. Поліція відкрила кримінальне провадження за хуліганство, постраждалих немає.

Київ зброя стрілянина
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації