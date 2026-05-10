У Києві чоловік погрожував зброєю через претензії щодо собаки

У Києві стався озброєний конфлікт через суперечку щодо собаки. Чоловік прийшов до охоронця гаражного кооперативу з претензіями та почав агресивну сутичку. Під час інциденту він застосував силу та погрожував зброєю.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Поліції Києва у неділю, 10 травня.

У Солом’янському районі столиці правоохоронці розслідують випадок конфлікту, який стався 9 травня ввечері. За даними поліції, до 70-річного охоронця гаражного кооперативу приїхав 52-річний місцевий житель із претензіями щодо собаки, який забіг на його територію.

Під час суперечки чоловік вдарив пенсіонера та почав погрожувати йому зброєю. Інцидент набув озброєного характеру та потребував втручання правоохоронців.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Поліція Києва повідомила, що у фігуранта вилучили пристрій для відстрілу гумових куль.

Наразі триває досудове розслідування. Чоловіку готують повідомлення про підозру. Обставини інциденту встановлюються.

