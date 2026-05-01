Стрельба в Киеве: полиция задержала подозреваемого
В Киеве задержали водителя, который устроил стрельбу в Святошинском районе 1 мая. Правоохранители разыскали мужчину в одном из поселков в Киевской области.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева.
"Полиция Киева задержала водителя, который совершил стрельбу в Святошинском районе. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Следователи инкриминировали событие как хулиганство", — говорится в сообщении.
Известно, что сегодня на улице Мечты неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy совершил несколько выстрелов. Стрелком оказался 46-летний житель Киевской области. Во время обыска его автомобиля оружия там не нашли.
В результате следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Как писали Новини.LIVE, 25 апреля выстрелы раздавались в Буче. Мужчину, который открыл огонь вблизи стадиона, задержали полицейские.
А 18 апреля теракт произошел в Киеве. Сначала мужчина устроил стрельбу на улице, а затем захватил заложников в супермаркете. Спецназовцы ликвидировали нападавшего .