Стрельба в Киеве: полиция задержала подозреваемого

Задержание мужчины, который совершил стрельбу. Фото: Нацполиция

В Киеве задержали водителя, который устроил стрельбу в Святошинском районе 1 мая. Правоохранители разыскали мужчину в одном из поселков в Киевской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева.

Стрельба в Киеве 1 мая

"Полиция Киева задержала водителя, который совершил стрельбу в Святошинском районе. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Следователи инкриминировали событие как хулиганство", — говорится в сообщении.

Обыски автомобиля стрелка. Фото: Нацполиция

Задержание стрелка. Фото: Нацполиция

Известно, что сегодня на улице Мечты неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy совершил несколько выстрелов. Стрелком оказался 46-летний житель Киевской области. Во время обыска его автомобиля оружия там не нашли.

В результате следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Как писали Новини.LIVE, 25 апреля выстрелы раздавались в Буче. Мужчину, который открыл огонь вблизи стадиона, задержали полицейские.

А 18 апреля теракт произошел в Киеве. Сначала мужчина устроил стрельбу на улице, а затем захватил заложников в супермаркете. Спецназовцы ликвидировали нападавшего .