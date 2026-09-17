Перебои с водой в Киеве 17 сентября — что говорит Кличко

Человек моет руки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ночь на 17 сентября россияне нанесли ракетные удары по Киеву. На этом фоне в городе наблюдается пониженное давление в системе водоснабжения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.

Реклама

Перебои с водой в Киеве в ночь на 17 сентября

Отметим, что местные Telegram-каналы этой ночью писали, что после российских ракетных ударов на левом берегу Киева наблюдались перебои с водой.

На данный момент информацию о проблемах с водой подтвердил мэр Киева Виталий Кличко, однако точная причина пониженного давления еще выясняется. Также он написал, что проблема наблюдается и на правом берегу.

"В столице понижено давление подачи воды на левый берег, в Соломенский, Голосеевский и Святошинский районы. Сейчас специалисты выясняют причину", — написал Кличко в Telegram.

Читайте также:

Впоследствии он добавил, что специалисты восстанавливают давление подачи воды в районы, где возникли проблемы с водоснабжением.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью в Киеве раздалась громкая серия взрывов из-за ударов баллистическими снарядами. В результате обстрела в нескольких районах столицы повреждены дома, склад и офисное здание.

Также мы писали, что вечером 16 сентября россияне атаковали дронами Киевскую область. В результате обстрела в двух районах были повреждены автомобили, дома и предприятия.