Обстрел Киева 17 сентября — повреждены жилой дом и офисное здание

Спасатель. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В ночь на 17 сентября россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Враг осуществил несколько запусков, в результате чего в городе раздалась серия взрывов. На данный момент известно о поврежденных зданиях в нескольких районах столицы.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Киевской городской администрации.

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Чем атаковали россияне

Примерно в 02:03 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.

Однако уже через несколько минут Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистических ракет из Курска, после чего зафиксировали пуски ракет по Киеву. Начиная с 02:13 и в течение 10–15 минут в городе было слышно несколько серий очень громких взрывов.

Последствия атаки

Мэр Киева Виталий Кличко и КМВА в своих Telegram-каналах сообщили, что в результате обстрела последствия атаки зафиксированы в Днепровском и Святошинском районах.

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Подробнее о каждом из них — ниже.

Днепровский район

В этом районе, по словам Кличко, обломки упали в нескольких местах.

«Повреждены офисное здание и жилой дом. Также обломки упали на территории складских помещений и вблизи АЗС», — говорится в сообщении.

Святошинский район

В Святошинском районе, по предварительным данным, известно о попадании в нежилое здание.

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