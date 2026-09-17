Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве повреждены жилой дом и офисное здание: все об обстреле РФ

В Киеве повреждены жилой дом и офисное здание: все об обстреле РФ

Ua ru
17 сентября 2026 03:10
Обстрел Киева 17 сентября — повреждены жилой дом и офисное здание
Спасатель. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В ночь на 17 сентября россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Враг осуществил несколько запусков, в результате чего в городе раздалась серия взрывов. На данный момент известно о поврежденных зданиях в нескольких районах столицы.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Киевской городской администрации.

Реклама

Чем атаковали россияне

Примерно в 02:03 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского МиГ-31К.

Однако уже через несколько минут Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистических ракет из Курска, после чего зафиксировали пуски ракет по Киеву. Начиная с 02:13 и в течение 10–15 минут в городе было слышно несколько серий очень громких взрывов.

Последствия атаки

Мэр Киева Виталий Кличко и КМВА в своих Telegram-каналах сообщили, что в результате обстрела последствия атаки зафиксированы в Днепровском и Святошинском районах.

Читайте также:

Подробнее о каждом из них — ниже.

Днепровский район

В этом районе, по словам Кличко, обломки упали в нескольких местах.

«Повреждены офисное здание и жилой дом. Также обломки упали на территории складских помещений и вблизи АЗС», — говорится в сообщении.

Святошинский район

В Святошинском районе, по предварительным данным, известно о попадании в нежилое здание.

Новость дополняется...

Киев взрыв обстрелы война в Украине разрушения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации