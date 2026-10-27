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Главная Киев В Киеве на левом берегу образовались пробки из-за атак РФ

В Киеве на левом берегу образовались пробки из-за атак РФ

Ua ru
27 октября 2026 09:27
Репортаж
В Киеве 27 октября на левом берегу образовались пробки из-за атак РФ Новини.LIVE/Диана Шлыкова
Пробки на левом берегу Киева. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по столице; Южный мост был поражён и перекрыт. В результате утром 27 октября на левом берегу города наблюдаются пробки. В настоящее время временно ограничено движение поездов на "зеленой" ветке метрополитена и изменены маршруты автобусов, которые теперь курсируют через Дарницкий мост.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Южный мост закрыли после российской атаки

В ночь на 27 октября столица подверглась очередному российскому ракетному удару. Известно, что зафиксировано попадание в Южный мост, в настоящее время он перекрыт, временно ограничено движение для всех видов транспорта.

Журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова, ссылаясь на заявление КГГА, отмечает, что киевлянам рекомендуют заранее планировать маршруты и пользоваться альтернативными путями. В частности, для поездки с правого берега на левый советуют использовать Дарницкий мост.

"На зеленой линии метро движение поездов организовано между станциями "Сырец" и "Выдубичи". В то же время сообщение между станциями "Осокорки" и "Червоный хутор" временно приостановлено", — сообщает журналистка.

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Изменено движение автобусных маршрутов № 22 и № 91, они ездят через Дарницкий мост.

На маршруте № 22 количество автобусов увеличено, всего будет работать 14 автобусов. Из них пять будут курсировать по сокращенному маршруту между улицей Тростянецкой и станцией метро "Лыбедская".

На маршруте № 91 добавили четыре автобуса, всего их будет семь.

В настоящее время в Киеве наблюдаются пробки на левом берегу, об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

У Києві затори на лівому березі внаслідок атак РФ - фото 1
Пробки в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова
У Києві затори на лівому березі внаслідок атак РФ - фото 2
Скопление автомобилей. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова
У Києві затори на лівому березі внаслідок атак РФ - фото 3
Люди на остановке. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова
У Києві затори на лівому березі внаслідок атак РФ - фото 4
Автомобили в пробке. Фото: Пробки в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

Мы сообщали, что в результате атаки России на столицу был поражен Южный мост. Сейчас он перекрыт. Это повлияло на работу "зеленой" ветки метро, которая в настоящее время функционирует не в полном объеме.

Новини.LIVE писали, что в ночь на 27 октября удары РФ унесли жизнь одного человека, известно о 14 пострадавших, 9 из них были госпитализированы медиками. Последствия обстрела привели к разрушениям и изменению движения общественного транспорта.

Киев транспорт авто пробки война в Украине общественный транспорт
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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