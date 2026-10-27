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Головна Київ У Києві затори на лівому березі внаслідок атак РФ

У Києві затори на лівому березі внаслідок атак РФ

Ua ru
27 жовтня 2026 09:27
Репортаж
У Києві 27 жовтня затори на лівому березі внаслідок атак РФ Новини.LIVE/Діана Шликова
Затори на лівому березі Києва. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Росія вкотре атакувала столицю балістичними ракетами, було влучання в Південний міст, його перекрито. Внаслідок цього, вранці 27 жовтня, спостерігаються затори на лівому березі міста. Наразі тимчасово обмежили рух поїздів на "зеленій" гілці метрополітену та змінили маршрути автобусів, які тепер курсують через Дарницький міст.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Південний міст закрили після російської атаки

У ніч проти 27 жовтня столиця зазнала чергового російського удару балістикою. Відомо, що зафіксовано влучання в Південний міст, наразі його перекрито, тимчасово обмежено рух для всіх видів транспорту. 

Журналістка Новини.LIVE Діана Шликова посилаючись на слова КМДА зазначає, що киянам рекомендують заздалегідь планувати маршрути та користуватися альтернативними шляхами. Зокрема, для поїздки з правого берега на лівий радять Дарницький міст.

"На зеленій лінії метро рух поїздів організували між станціями "Сирець" і "Видубичі". Водночас сполучення між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" тимчасово призупинене", — інформує журналістка.

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Змінено рух автобусних маршрутів № 22 і № 91, вони їздять через Дарницький міст.

На маршруті № 22 кількість автобусів збільшено, загалом працюватимуть 14 автобусів. З них п’ять курсуватимуть за скороченим маршрутом між вулицею Тростянецькою та станцією метро "Либідська".

На маршруті № 91 додали чотири автобуси, загалом їх буде сім.

Наразі в Києві фіксуються затори на лівому березі, про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

У Києві затори на лівому березі внаслідок атак РФ - фото 1
Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова
У Києві затори на лівому березі внаслідок атак РФ - фото 2
Скупчення авто. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова
У Києві затори на лівому березі внаслідок атак РФ - фото 3
Люди на зупинці. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова
У Києві затори на лівому березі внаслідок атак РФ - фото 4
Автівки в заторі. Фото: Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Ми інформували, що внаслідок атаки Росії на столицю було влучання в Південний міст. Наразі він перекритий. Це вплинуло на роботу "зеленої" гілки метро, яка наразі функціонує не повністю.

Новини.LIVE писали, що в ніч проти 27 жовтня удари РФ забрали життя однієї людини, відомо про 14 постраждалих, 9 із них були госпіталізовані медиками. Наслідки обстрілу призвели до руйнувань та зміни руху громадського транспорту.

Київ транспорт авто затори війна в Україні громадський транспорт
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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