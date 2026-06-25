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Головна Київ У Києві на лівому березі запровадили екстрені відключення світла

У Києві на лівому березі запровадили екстрені відключення світла

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Дата публікації: 25 червня 2026 10:35
У Києві запровадили екстрені відключення світла
Енергетики проводять ремонтні роботи. Фото: ДТЕК/Facebook

У Києві на лівому березі запровадили екстрені відключення електроенергії. Рішення ухвалене через команду Укренерго в умовах критичної ситуації в енергосистемі. Енергетики закликають мешканців максимально ощадливо споживати електроенергію.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДТЕК Київські електромережі та гендиректора Yasno Сергія Коваленка у четвер, 25 червня.

У Києві ввели екстрені відключення світла

Сьогодні, 25 червня, на лівому березі Києва запровадили екстрені відключення світла за командою НЕК "Укренерго". У компанії ДТЕК пояснили, що такі обмеження вводяться поза графіками та застосовуються у разі критичних навантажень на енергосистему.

Екстрені відключення є оперативним заходом, який не планується заздалегідь і спрямований на стабілізацію ситуації в енергомережі. Енергетики наголошують, що наразі роблять усе можливе для зменшення тривалості обмежень.

У компанії також звернулися до споживачів із проханням максимально економити електроенергію, щоб допомогти знизити навантаження на систему та підтримати її стабільну роботу.

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За даними "Укренерго", ситуація в енергосистемі залишається напруженою. Споживання електроенергії продовжує зростати — станом на ранок воно було на 3,7% вищим, ніж днем раніше, що пов’язано зі спекотною погодою та активним використанням кондиціонерів.

Окремо в компанії зазначають, що російські атаки продовжують впливати на стан енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів зафіксовані нові знеструмлення у низці областей, де тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Енергетики радять переносити основне споживання електроенергії на денні години та обмежувати використання потужних приладів у вечірній період з 18:00 до 22:00.

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Скриншот повідомлення ДТЕК/Facebook
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Скриншот повідомлення гендиректора Yasno/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Дніпровському та Дарницькому районах Києва 22 червня сталося аварійне відключення електропостачання. Енергетики оперативно працювали над ліквідацією наслідків та стабілізацією мережі в столиці.

Новини.LIVE також писали, що в Оболонському районі Києва занепадає один із підземних пішохідних переходів біля Великої Кільцевої дороги. У переході фіксують підтоплення, сміття та пошкодження стін, що створює небезпечні умови для пішоходів. Попри аварійний стан, ним продовжують активно користуватися місцеві мешканці через відсутність альтернативного шляху.

Київ відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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