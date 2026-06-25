У Києві запровадили екстрені відключення світла

Енергетики проводять ремонтні роботи. Фото: ДТЕК/Facebook

У Києві на лівому березі запровадили екстрені відключення електроенергії. Рішення ухвалене через команду Укренерго в умовах критичної ситуації в енергосистемі. Енергетики закликають мешканців максимально ощадливо споживати електроенергію.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення ДТЕК Київські електромережі та гендиректора Yasno Сергія Коваленка у четвер, 25 червня.

У Києві ввели екстрені відключення світла

Сьогодні, 25 червня, на лівому березі Києва запровадили екстрені відключення світла за командою НЕК "Укренерго". У компанії ДТЕК пояснили, що такі обмеження вводяться поза графіками та застосовуються у разі критичних навантажень на енергосистему.

Екстрені відключення є оперативним заходом, який не планується заздалегідь і спрямований на стабілізацію ситуації в енергомережі. Енергетики наголошують, що наразі роблять усе можливе для зменшення тривалості обмежень.

У компанії також звернулися до споживачів із проханням максимально економити електроенергію, щоб допомогти знизити навантаження на систему та підтримати її стабільну роботу.

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За даними "Укренерго", ситуація в енергосистемі залишається напруженою. Споживання електроенергії продовжує зростати — станом на ранок воно було на 3,7% вищим, ніж днем раніше, що пов’язано зі спекотною погодою та активним використанням кондиціонерів.

Окремо в компанії зазначають, що російські атаки продовжують впливати на стан енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів зафіксовані нові знеструмлення у низці областей, де тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Енергетики радять переносити основне споживання електроенергії на денні години та обмежувати використання потужних приладів у вечірній період з 18:00 до 22:00.

Скриншот повідомлення ДТЕК/Facebook

Скриншот повідомлення гендиректора Yasno/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Дніпровському та Дарницькому районах Києва 22 червня сталося аварійне відключення електропостачання. Енергетики оперативно працювали над ліквідацією наслідків та стабілізацією мережі в столиці.

Новини.LIVE також писали, що в Оболонському районі Києва занепадає один із підземних пішохідних переходів біля Великої Кільцевої дороги. У переході фіксують підтоплення, сміття та пошкодження стін, що створює небезпечні умови для пішоходів. Попри аварійний стан, ним продовжують активно користуватися місцеві мешканці через відсутність альтернативного шляху.