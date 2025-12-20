В Киеве на улице Ахматовой произошел масштабный пожар - что известно

Пожар на улице Ахматовой. Фото: Telegram-канал "Реальний Київ"

В Киеве вспыхнул сильный пожар в микрорайоне Позняки. На улице Анны Ахматовой огонь охватил здание.

Об этом сообщает РБК в субботу, 20 декабря.

Пожар на Позняках

Как отметили в ГСЧС Киева, пожар возник в отдельно стоящем здании примерно в 12:30 утра — его удалось локализовать. Сейчас на месте работают спасатели. В интернете постят видео с места происшествия. На нем видно, как пламя охватило одноэтажное здание кафе "Плов Барбарис". Это заведение узбекской кухни — кафе, выгоревшее изнутри.

Есть версия, что причиной возгорания стал генератор. А местные жители расположенных рядом многоэтажек заявляют о том, что перед началом пожара был слышен взрыв. Площадь пожара — около 150 квадратных метров, и сейчас продолжается его ликвидация. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

