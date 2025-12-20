Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве на улице Ахматовой произошел масштабный пожар — видео

В Киеве на улице Ахматовой произошел масштабный пожар — видео

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 14:16
В Киеве на улице Ахматовой произошел масштабный пожар - что известно
Пожар на улице Ахматовой. Фото: Telegram-канал "Реальний Київ"

В Киеве вспыхнул сильный пожар в микрорайоне Позняки. На улице Анны Ахматовой огонь охватил здание.

Об этом сообщает РБК в субботу, 20 декабря.

Реклама
Читайте также:

Пожар на Позняках

Как отметили в ГСЧС Киева, пожар возник в отдельно стоящем здании примерно в 12:30 утра — его удалось локализовать. Сейчас на месте работают спасатели. В интернете постят видео с места происшествия. На нем видно, как пламя охватило одноэтажное здание кафе "Плов Барбарис". Это заведение узбекской кухни — кафе, выгоревшее изнутри.

Есть версия, что причиной возгорания стал генератор. А местные жители расположенных рядом многоэтажек заявляют о том, что перед началом пожара был слышен взрыв. Площадь пожара — около 150 квадратных метров, и сейчас продолжается его ликвидация. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, что Киевсовет поддержал проект бюджета города на 2026 год. Среди приоритетных направлений, однако, нет защиты действующих ТЭЦ.

Ранее мы также информировали, что в Киеве уберут 15 объектов и отдельных элементов. Среди них — памятник киевскому писателю Михаилу Булгакову.

Киев пожар ГСЧС кафе инцидент
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации