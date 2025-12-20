Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві на вулиці Ахматової сталась масштабна пожежа — відео

У Києві на вулиці Ахматової сталась масштабна пожежа — відео

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 14:16
У Києві на вулиці Ахматової сталась масштабна пожежа — що відомо
Пожежа на вулиці Ахматової. Фото: Telegram-канал "Реальний Київ"

У Києві спалахнула сильна пожежа в мікрорайоні Позняки. На вулиці Анни Ахматової вогонь охопив будівлю.

Про це повідомляє РБК у суботу, 20 грудня. 

Реклама
Читайте також:

Пожежа на Позняках

Як зазначили у ДСНС Києва, пожежа виникла в окремо розташованій будівлі приблизно в 12:30 ранку — її вдалось локалізувати. Наразі, на місці працюють рятувальники. В інтернеті постять відео з місця події. На ньому видно, як полум'я охопило одноповерхову будівлю кафе "Плов Барбарис". Це заклад узбекської кухні — кафе, вигоріло зсередини.

Є версія, що причиною займання став генератор. А місцеві жителі розташованих поруч багатоповерхівок заявляють про те, що перед початком пожежі було чути вибух. Площа пожежі — близько 150 метрів квадратних, і наразі триває її ліквідація. За попередньої інформації, обійшлося без постраждалих. 

Нагадаємо, що Київрада підтримала проєкт бюджету міста на 2026 рік. Серед пріоритетних напрямків, однак, немає захисту чинних ТЕЦ.

Раніше ми також інформували, що у Києві приберуть 15 об’єктів та окремих елементів. Серед них — пам'ятник київському письменнику Михайлу Булгакову.

Київ пожежа ДСНС кафе інцидент
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації