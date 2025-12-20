У Києві на вулиці Ахматової сталась масштабна пожежа — що відомо

Пожежа на вулиці Ахматової. Фото: Telegram-канал "Реальний Київ"

У Києві спалахнула сильна пожежа в мікрорайоні Позняки. На вулиці Анни Ахматової вогонь охопив будівлю.

Про це повідомляє РБК у суботу, 20 грудня.

Реклама

Читайте також:

Пожежа на Позняках

Як зазначили у ДСНС Києва, пожежа виникла в окремо розташованій будівлі приблизно в 12:30 ранку — її вдалось локалізувати. Наразі, на місці працюють рятувальники. В інтернеті постять відео з місця події. На ньому видно, як полум'я охопило одноповерхову будівлю кафе "Плов Барбарис". Це заклад узбекської кухні — кафе, вигоріло зсередини.

Є версія, що причиною займання став генератор. А місцеві жителі розташованих поруч багатоповерхівок заявляють про те, що перед початком пожежі було чути вибух. Площа пожежі — близько 150 метрів квадратних, і наразі триває її ліквідація. За попередньої інформації, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що Київрада підтримала проєкт бюджету міста на 2026 рік. Серед пріоритетних напрямків, однак, немає захисту чинних ТЕЦ.

Раніше ми також інформували, що у Києві приберуть 15 об’єктів та окремих елементів. Серед них — пам'ятник київському письменнику Михайлу Булгакову.