Главная Киев Депутат ответила, построит ли Киев защитные сооружения на ТЭЦ

Депутат ответила, построит ли Киев защитные сооружения на ТЭЦ

Дата публикации 20 декабря 2025 06:37
Защитит ли Киев ТЭЦ от обстрелов в 2026 - ответ депутата
Энергетики ДТЭК. Фото: иллюстративное/ДТЭК

Киевсовет поддержал проект бюджета города на 2026 год. Среди приоритетных направлений — развитие энергонезависимости и поиск альтернативных источников питания. Однако, строить защиту на действующих ТЭЦ пока не планируют.

Об этом рассказала депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Людмила Ковалевская журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Будет ли Киев строить защитные сооружения на ТЭЦ?

Депутат Людмила Ковалевская считает, что сейчас лучшая защита энергетики — это распределительная когенерация и силы противовоздушной обороны. По ее словам, защитить такие крупные объекты, как ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, фактически невозможно.

"Если туда будут попадать ракеты, будут происходить обстрелы, то какие бы мы ни ставили габионы, это не спасет ТЭЦ. Наш выход в будущем — распределительная когенерация. Небольшие газопоршневые генераторы, газотурбинные установки значительно легче спрятать, их значительно легче защитить, потому что они небольшие", — пояснила деятель.

В бюджете Киева предусмотрены расходы на замену трансформаторов, деталей, габионы и другие нужды в случае повреждения в результате российской атаки.

"Это будет делаться городом, потому что сейчас это ответственность Киева. Я хочу напомнить, что до 2024 года включительно, это была ответственность Государственного агентства по восстановлению. И они отказались от того, чтобы защищать киевские объекты", — добавила Ковалевская.

В частности, депутат считает, что идея обеспечить электростанции третьим уровнем защиты на практике не сработает.

"Третий уровень защиты — это подземные бетонированные укрытия. Представьте себе, что такое подземное бетонированное открытие. Каким образом можно вообще в бетон "закатать" ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6, которые размером в несколько гектаров? Ну, невозможно", — говорит она.

Напомним детали бюджета Киева на 2026 год и какие недостатки он имеет. Также мы рассказывали, что столичные школы получат солнечные панели и смогут продавать избыточную электроэнергию.

Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
