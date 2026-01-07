У Києві 7 січня на вулиці Софіївській зупинили рух транспорту — що відомо

Аварійні роботи. Фото: КМДА/Telegram

У Києві на вулиці Софіївській тимчасово призупинили рух тролейбусів і автомобільного транспорту. Це сталося через пошкодження дорожнього покриття на проїжджій частині. Обмеження будуть діяти до завершення протиаварійних робіт.

Про це повідомила пресслужба КМДА у середу, 7 січня.

Перекрита вулиця. Фото: Поліція Києва

Як організували рух транспорту

Через провал дороги на Софіївській тролейбуси тимчасово будуть йти до станції метро "Лук’янівська" та Повітрофлотського шляхопроводу.

Допис КМДА у Telegram. Фото: скриншот

"Аварійні служби обстежують ділянку і найближчим часом розпочнуть протиаварійні роботи, щоб якнайшвидше відновити рух", — зазначає КМДА.

Тролейбус у провалі дороги. Фото: Поліція Києва

У зоні проведення аварійних робіт планують залучати великогабаритну техніку. Патрульна поліція Києва забезпечує контроль за організацією дорожнього руху та дотриманням безпеки.

Нагадаємо, що у Києві через сніг ускладнився рух транспорту. В різних районах міста спостерігаються суттєві затори.

Раніше ми також інформували, що у Києві через снігопад із ночі працює спецтехніка. Від снігу очищають головні магістралі, мости, спуски і підйоми.