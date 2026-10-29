В Киеве провалился автомобиль из-за аварии на водопроводе
На улице Голосеевской в Киеве в четверг, 29 октября, автомобиль провалился под асфальт из-за аварии на водопроводе. Известно, что произошла утечка воды из-за повреждения трубы диаметром 500 мм.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Авария на водопроводе в Киеве 29 октября
Из-за утечки воды дорожное покрытие на улице Голосеевской провалилось вместе с припаркованным автомобилем. Транспортное средство уже эвакуировали.
В связи с проведением ремонтных работ движение транспорта в направлении улицы Виктора Забилы сузили до двух полос.
Как писали Новини.LIVE, 29 октября из-за значительных пробок в Киеве стоимость поездок на такси снова резко выросла. За поездку с левого берега столицы на правый пассажирам приходится платить от 799 гривен, а в отдельных случаях цена поездки достигает 1500 гривен.
А народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко рассказал, что в столице планируют установить как минимум два мобильных моста при содействии западных партнеров. Их обустройство продлится ориентировочно три-четыре месяца после завершения подготовки подъездных путей.