Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве провалился автомобиль из-за аварии на водопроводе

В Киеве провалился автомобиль из-за аварии на водопроводе

Ua ru
29 октября 2026 15:00
В Киеве автомобиль провалился под асфальт из-за аварии на водопроводе Новини.LIVE
Авария на водопроводе в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На улице Голосеевской в Киеве в четверг, 29 октября, автомобиль провалился под асфальт из-за аварии на водопроводе. Известно, что произошла утечка воды из-за повреждения трубы диаметром 500 мм.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Авария на водопроводе в Киеве 29 октября

Из-за утечки воды дорожное покрытие на улице Голосеевской провалилось вместе с припаркованным автомобилем. Транспортное средство уже эвакуировали.

Аварія на водопроводі в Голосіївському районі Києва 29 жовтня
Авария на водопроводе. Фото: Новини.LIVE

В связи с проведением ремонтных работ движение транспорта в направлении улицы Виктора Забилы сузили до двух полос.

Пошкодження дорожнього покриття в Києві 29 жовтня
Повреждение дорожного покрытия в результате аварии на водопроводе. Фото: Новини.LIVE
Автомобіль, який провалився під асфальт у Києві 29 жовтня
Автомобиль, провалившийся под асфальт. Фото: Новини.LIVE

Как писали Новини.LIVE, 29 октября из-за значительных пробок в Киеве стоимость поездок на такси снова резко выросла. За поездку с левого берега столицы на правый пассажирам приходится платить от 799 гривен, а в отдельных случаях цена поездки достигает 1500 гривен.

Читайте также:

А народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко рассказал, что в столице планируют установить как минимум два мобильных моста при содействии западных партнеров. Их обустройство продлится ориентировочно три-четыре месяца после завершения подготовки подъездных путей.

Киев авария вода автомобиль асфальт
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации