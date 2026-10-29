Авария на водопроводе в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На улице Голосеевской в Киеве в четверг, 29 октября, автомобиль провалился под асфальт из-за аварии на водопроводе. Известно, что произошла утечка воды из-за повреждения трубы диаметром 500 мм.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Авария на водопроводе в Киеве 29 октября

Из-за утечки воды дорожное покрытие на улице Голосеевской провалилось вместе с припаркованным автомобилем. Транспортное средство уже эвакуировали.

Авария на водопроводе. Фото: Новини.LIVE

В связи с проведением ремонтных работ движение транспорта в направлении улицы Виктора Забилы сузили до двух полос.

Повреждение дорожного покрытия в результате аварии на водопроводе. Фото: Новини.LIVE

Автомобиль, провалившийся под асфальт. Фото: Новини.LIVE

Как писали Новини.LIVE, 29 октября из-за значительных пробок в Киеве стоимость поездок на такси снова резко выросла. За поездку с левого берега столицы на правый пассажирам приходится платить от 799 гривен, а в отдельных случаях цена поездки достигает 1500 гривен.

Читайте также:

А народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко рассказал, что в столице планируют установить как минимум два мобильных моста при содействии западных партнеров. Их обустройство продлится ориентировочно три-четыре месяца после завершения подготовки подъездных путей.