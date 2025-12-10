Воздушная тревога в Киеве 10 декабря из-за угрозы баллистики

В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу в Киеве и ряде областей объявили прямо сейчас, утром 10 декабря. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.
Почему в Киеве и областях тревога утром 10 декабря
"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", — говорится в сообщении в 06:06.
В то же время в Воздушных силах ВСУ уточнили, что угроза с северо-восточного направления.
Обновлено в 06:12
В Киеве объявили отбой тревоги.
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:05 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что в ночь на 6 декабря в Киеве тоже объявляли тревогу. Причиной стала угроза дронов.
Однако позже по сигнал распространился по всей стране, а враг запустил в направлении Киева и Днепра аэробаллистические ракеты с самолетов МиГ-31К и баллистические ракеты. В обоих городах были слышны взрывы.
