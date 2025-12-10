Повітряна тривога у Києві 10 грудня через загрозу балістики

У Києві оголосили повітряну тривогу
Повітряну тривогу у Києві та низці областей оголосили прямо зараз, зранку 10 грудня. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація..
Чому у Києві та областях тривога зранку 10 грудня
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", — йдеться у повідомленні о 06:06.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза з північно-східного напрямку.
Оновлено о 06:12
У Києві оголосили відбій тривоги.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:05 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорозькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, що в ніч проти 6 грудня у Києві теж оголошували тривогу. Причиною стала загроза дронів.
Однак пізніше по сигнал поширився по всій країні, а ворог запустив в напрямку Києва та Дніпра аеробалістичні ракети з літаків МіГ-31К і балістичні ракети. В обох містах було чути вибухи.
