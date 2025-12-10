Повітряна тривога у Києві 10 грудня через загрозу балістики

Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Повітряну тривогу у Києві та низці областей оголосили прямо зараз, зранку 10 грудня. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація..

Реклама

Читайте також:

Чому у Києві та областях тривога зранку 10 грудня

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", — йдеться у повідомленні о 06:06.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза з північно-східного напрямку.

Оновлено о 06:12

У Києві оголосили відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:05 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорозькій та Донецькій областях.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 6 грудня у Києві теж оголошували тривогу. Причиною стала загроза дронів.

Однак пізніше по сигнал поширився по всій країні, а ворог запустив в напрямку Києва та Дніпра аеробалістичні ракети з літаків МіГ-31К і балістичні ракети. В обох містах було чути вибухи.