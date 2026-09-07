Комендантский час в Киеве: когда начнут действовать новые правила

Киев вечером. Фото: Reuters

В Киеве с 10 сентября сократят продолжительность комендантского часа на один час — он будет действовать с 01:00 до 05:00. В связи с этим работу общественного транспорта в столице также продлят на час, тогда как график работы заведений общественного питания, развлекательных заведений и ТРЦ не изменится.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Какие изменения ожидаются в Киеве

Совет обороны Киева принял соответствующее решение в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины и городскими инициативами относительно функционирования столицы в условиях ухудшения ситуации с безопасностью. Новый режим комендантского часа начнет действовать с 00:00 10 сентября. Таким образом, у жителей столицы будетна один час больше времени для передвижения по городу в ночное время.

Кличко отметил, что комендантский час будет действовать с 01:00 до 05:00.

Также известно, что в связи с сокращением комендантского часа в столице на один час будет продлен график работы общественного транспорта. В то же время для заведений общественного питания, развлекательных заведений и торгово-развлекательных центров никаких изменений в режиме работы не предусмотрено.

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Мэр Киева также напомнил, что с 3 сентября во время комендантского часа разрешено движение транзитного крупногабаритного транспорта.

Отдельно город позаботится о перевозке пассажиров, прибывающих в столицу с опозданием из-за задержек поездов. Для этого во время комендантского часа будут организованы четыре автобусных маршрута от центрального железнодорожного вокзала. Мэр столицы отметил, что такие маршруты должны обеспечить возможность добраться до города пассажирам, чьи поезда прибывают с опозданием.

Позже Виталий Кличко добавил, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью в столице временно приостановят проведение развлекательных, физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе, а также в помещениях, не имеющих укрытий.

Сообщение Виталия Кличко. Скриншот: Telegram

Сообщение Виталия Кличко. Скриншот: Telegram

Последние новости Киева

Новини.LIVE писали, что в столице ввели изменения в системе оповещения о воздушных угрозах. Напомним, что с 6:00 6 сентября начала действовать система дифференцированного оповещения о воздушных угрозах. В то же время пока она еще не работает в полном объеме на территории всех районов города.

Мы сообщали, что журналистка Новини.LIVE Диана Шликова рассказала — в поселке Мила Киевской области жители до сих пор приходят в себя от последствий российской атаки, произошедшей 10 дней назад, 28 августа. После удара дрона по складским помещениям вспыхнул масштабный пожар, который впоследствии привел к мощной детонации и гибели 38 человек, а в домах местных жителей до сих пор нет окон и дверей, во дворах также находят обломки и боеприпасы.