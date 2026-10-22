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Главная Киев В Киеве ограничили движение по Южному мосту из-за атаки РФ

В Киеве ограничили движение по Южному мосту из-за атаки РФ

Ua ru
22 октября 2026 05:34
Южный мост в Киеве не работает 22 октября — что известно
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В ночь на 22 октября россияне подвергли Киев массированной атаке с применением баллистических ракет и дронов. По состоянию на утро в столице частично ограничено движение транспорта по Южному мосту. Это напрямую связано с российским обстрелом.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.

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В Киеве частично не работает Южный мост

Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале сообщила, что из-за вражеской атаки Южный мост в Киеве в настоящее время не работает для движения транспорта. В частности, с правого на левый берег.

«В связи с вражеской атакой на столицу ограничено движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег», — говорится в сообщении.

В Киеве призвали жителей города учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

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Киев мост взрыв обстрелы Южный мост
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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