Южный мост в Киеве не работает 22 октября — что известно

В Киеве ограничили движение по Южному мосту из-за атаки РФ
В ночь на 22 октября россияне подвергли Киев массированной атаке с применением баллистических ракет и дронов. По состоянию на утро в столице частично ограничено движение транспорта по Южному мосту. Это напрямую связано с российским обстрелом.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.
В Киеве частично не работает Южный мост
Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале сообщила, что из-за вражеской атаки Южный мост в Киеве в настоящее время не работает для движения транспорта. В частности, с правого на левый берег.
«В связи с вражеской атакой на столицу ограничено движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег», — говорится в сообщении.
В Киеве призвали жителей города учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
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