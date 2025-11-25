Киев обстреляли россияне 25 ноября — есть погибшие и раненые

Количество погибших в Киеве возросло — есть попадание в дом
Российские войска ночью и утром 25 ноября атаковали Киев дронами и ракетами. Известно уже о двух погибших и попадании в жилые дома.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Обстрел Киева 25 ноября
Спасатели рассказали, что в Киеве в результате ночной атаки погибли два человека, а еще шестеро пострадали. Также 18 человек спасли, среди них трое детей.
Сейчас на местах попаданий и падений обломков продолжают работать ГСЧС и другие соответствующие службы.
Так, в Печерском районе есть попадание в 22-этажный жилой дом. Произошло разрушение на уровне 4-8 этажей. Сейчас пожар уже ликвидировали и спасатели проводят разбор конструкций. Удалось спасти одного маломобильного человека.
В то же время в Днепровском районе россияне попали в 9-этажный дом, в результате чего погибли два человека, а еще пятеро получили ранения.
"Пожары на уровне 5-8 этажей ликвидированы. Продолжаются работы по разбору конструкций и поиска вероятных пострадавших. Также продолжается тушение пожара в гаражном кооперативе. Информация будет обновляться", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 25 ноября в Киеве раздавались мощные взрывы. Россияне атаковали столицу ракетами и дронами.
Так, обломки от вражеских целей попали в жилой дом. В некоторых районах столицы возникли перебои с энерго- и водоснабжением.
Читайте Новини.LIVE!