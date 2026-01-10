У Києві 10 січня зупинили водо-, теплопостачання й електротранспорт — КМДА

Київ. Фото: Новини.LIVE

У Києві по роспорядженню Національної енергетичної компанії "Укренерго" введено аварійне відключення електроенергії. Зупинено функціонування систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. Зараз енергетики проводять відновлювальні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у суботу, 10 січня.

Аварійне знеструмлення

Аварійне відключення елекроенергії у Києві призвело до зупинки критично важливих систем — припинено роботу постачання води, постачання тепла та руху електричного транспорту.

Допис КМДА у Telegram. Фото: скриншот

"Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи", — зазначає КМДА.

Також КМДА повідомляє, що внаслідок нестабільної ситуації в енергосистемі тимчасово зупинився електротранспорт на лівому та правому берегах столиці, але КП "Київпастранс" запускає автобусні маршрути, що їх дублюють.

Зазначено, що для дублювання Борщагівського швидкісного трамвая організовано автобусний маршрут № 3-Т "вул.Старовокзальна — Кільцева дорога".

Нагадаємо, що у Києві вранці 10 січня запроваджені екстерні відключення електроенергії. Причиною стали російські атаки по інфраструктурі.

