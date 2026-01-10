Відео
У Києві зупинили водо-, теплопостачання й електротранспорт — КМДА

У Києві зупинили водо-, теплопостачання й електротранспорт — КМДА

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 12:08
У Києві 10 січня зупинили водо-, теплопостачання й електротранспорт — КМДА
Київ. Фото: Новини.LIVE

У Києві по роспорядженню Національної енергетичної компанії "Укренерго" введено аварійне відключення електроенергії. Зупинено функціонування систем водопостачання, теплопостачання, електротранспорту. Зараз енергетики проводять відновлювальні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації  у суботу, 10 січня.

Аварійне знеструмлення

Аварійне відключення елекроенергії у Києві призвело до зупинки критично важливих систем — припинено роботу постачання води, постачання тепла та руху електричного транспорту.

У Києві зупинили водо-, теплопостачання й електротранспорт — КМДА - фото 1
Допис КМДА у Telegram. Фото: скриншот

"Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи", — зазначає КМДА.

Також КМДА повідомляє, що внаслідок нестабільної ситуації в енергосистемі тимчасово зупинився електротранспорт на лівому та правому берегах столиці, але КП "Київпастранс" запускає автобусні маршрути, що їх дублюють. 

Зазначено, що для дублювання Борщагівського швидкісного трамвая організовано автобусний маршрут № 3-Т "вул.Старовокзальна — Кільцева дорога". 

Нагадаємо, що у Києві вранці 10 січня запроваджені екстерні відключення електроенергії. Причиною стали російські атаки по інфраструктурі.

Раніше ми також повідомляли, що мера Києва Кличка розкритикували через заклик до покинути столицю. Під критикою опинилася уся риторика київської влади після російських обстрілів.

Київ електроенергія транспорт теплопостачання відключення світла
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
