В Киеве открыли выставку Либеровых и ДТЭК - фоторепортаж

Открытие выставки Либеровых и ДТЭК. Фото: Новини.LIVE

В Киеве фотографы Константин и Владислава Либеровы совместно с ДТЭК открыли выставку "К свету". Фотопроект посвящен украинским энергетикам и свету как символу несокрушимости.

Об этом сообщила журналист Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама

Читайте также:

В Киеве открылась выставка "К свету"

Выставка стала визуальным продолжением одноименной книги, которую представляют Влада и Константин Либеровы. Команда проекта отмечает, что главными героями экспозиции стали пилоты, медики, спасатели, шахтеры и энергетики — люди, которые с начала полномасштабной войны спасают жизни и работают ради украинской энергетики.

Открытие выставки "К свету". Фото: Новини.LIVE

Также, по словам авторов, их работа еще и о внутреннем свете украинцев, который поддерживает страну, несмотря на масштабные удары.

"Мы действительно живем сейчас в темные времена и этот поиск света был главной идеей. Поиск света не только в шахтах, разрушенных электростанциях, это поиск света в людях вокруг нас", — поделилась Владислава Либерова.

Фотовыставка Либеровых и ДТЭК. Фото: Новини.LIVE

На представленных фотографиях — последствия одних из первых массированных атак России по украинской энергетике, работа специалистов в прифронтовых районах и моменты, которых большинство никогда не видит в реальной жизни.

Фотовыставка "К свету". Фото: Новини.LIVE

"Здесь есть ряд фотографий, которые сняты на разных ТЭЦ. И когда ты вживую, своими глазами увидел эти гигантские машинные залы, которые работают, кажется на какой-то магии, где нет крыши, где гуляет ветер, где падает снег", — поделился Константин Либеров.

Энергетики на открытии выставки "К свету". Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве открыли интерактивную выставку в донорском хабе "Теплокровные".

А также в столице продолжили выставку Ukraine WOW.