Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве открылась выставка Либеровых и ДТЭК, посвященная свету

В Киеве открылась выставка Либеровых и ДТЭК, посвященная свету

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 00:13
В Киеве открыли выставку Либеровых и ДТЭК - фоторепортаж
Открытие выставки Либеровых и ДТЭК. Фото: Новини.LIVE

В Киеве фотографы Константин и Владислава Либеровы совместно с ДТЭК открыли выставку "К свету". Фотопроект посвящен украинским энергетикам и свету как символу несокрушимости.

Об этом сообщила журналист Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама
Читайте также:

В Киеве открылась выставка "К свету"

Выставка стала визуальным продолжением одноименной книги, которую представляют Влада и Константин Либеровы. Команда проекта отмечает, что главными героями экспозиции стали пилоты, медики, спасатели, шахтеры и энергетики — люди, которые с начала полномасштабной войны спасают жизни и работают ради украинской энергетики.

Виставка До світла - фото
Открытие выставки "К свету". Фото: Новини.LIVE

Также, по словам авторов, их работа еще и о внутреннем свете украинцев, который поддерживает страну, несмотря на масштабные удары.

"Мы действительно живем сейчас в темные времена и этот поиск света был главной идеей. Поиск света не только в шахтах, разрушенных электростанциях, это поиск света в людях вокруг нас", — поделилась Владислава Либерова.

Виставка Ліберових і ДТЕК у Києві
Фотовыставка Либеровых и ДТЭК. Фото: Новини.LIVE

На представленных фотографиях — последствия одних из первых массированных атак России по украинской энергетике, работа специалистов в прифронтовых районах и моменты, которых большинство никогда не видит в реальной жизни.

Фотовиставка ДТЕК і Ліберових
Фотовыставка "К свету". Фото: Новини.LIVE

"Здесь есть ряд фотографий, которые сняты на разных ТЭЦ. И когда ты вживую, своими глазами увидел эти гигантские машинные залы, которые работают, кажется на какой-то магии, где нет крыши, где гуляет ветер, где падает снег", — поделился Константин Либеров.

Виставка До світла в Києві
Энергетики на открытии выставки "К свету". Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве открыли интерактивную выставку в донорском хабе "Теплокровные".

А также в столице продолжили выставку Ukraine WOW.

Киев фото выставки фоторепортаж энергетики
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации