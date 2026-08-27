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Главная Киев В Киеве открыли выставку памяти героев Иловайской битвы

В Киеве открыли выставку памяти героев Иловайской битвы

Ua ru
27 августа 2026 20:06
Эксклюзив
Кадры из Иловайска: в Киеве открылась выставка в память о героях
Документальная фотовыставка "Дни памяти героев Иловайской битвы 2014 года". Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

В Киеве на Михайловской площади 27 августа открылась документальная фотовыставка "Дни памяти героев Иловайской битвы 2014 года". Экспозиция посвящена украинским военным и добровольцам, принимавшим участие в боях за Иловайск, а также фотографам, которые непосредственно документировали события августа 2014 года.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Фотографии, сделанные во время ожесточенных боев

Снимки для экспозиции предоставили фотокорреспонденты Макс Левин, Макс Дондюк, Александр Гляделов и Маркиян Лисейко.

В августе 2014 года они на волонтерских началах работали в боевом расположении батальона специального назначения НГУ "Донбасс". Фотографы запечатлели участие подразделения в боях за Иловайск — с 10 августа и до выхода украинских сил 29 августа через так называемый "зеленый коридор".

Их работы стали важными визуальными свидетельствами Иловайской битвы и российско-украинской войны. В то же время на выставке представлена лишь часть обширного массива документальных фотографий, сделанных во время тех событий.

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Иловайская битва стала одним из самых трагических событий войны

Экспозиция рассказывает не только о боевых действиях, но и о людях, которые в 2014 году встали на защиту Украины, а также о тех, кто находился рядом с ними и фиксировал ход событий.

Иловайская битва стала одной из самых трагических страниц российско-украинской войны. Ситуация для украинских военнослужащих и добровольцев резко изменилась после прямого вторжения регулярных подразделений России.

29 августа 2014 года во время выхода украинских сил через так называемый "зеленый коридор" российские войска обстреляли колонны. Сотни украинских защитников погибли, были ранены, попали в плен или пропали без вести.

В какие дни будет работать выставка

Фотовыставка "Дни памяти героев Иловайской битвы 2014" будет работать на Михайловской площади в Киеве с 27 августа по 27 сентября 2026 года.

Организаторы отмечают, что экспозиция призвана сохранить память о защитниках Украины и документальные свидетельства событий Иловайской битвы.

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Александр Апончук. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко
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Донбасс Киев Донецкая область фото война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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