Кадри з Іловайська: у Києві відкрили виставку пам’яті героїв

Документальна фотовиставка "Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014". Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

У Києві на Михайлівській площі 27 серпня відкрили документальну фотовиставку "Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014". Експозиція присвячена українським військовим і добровольцям, які брали участь у боях за Іловайськ, а також фотографам, які безпосередньо документували події серпня 2014 року.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Фотографії, зроблені під час запеклих боїв

Світлини для експозиції надали фотокореспонденти Макс Левін, Макс Дондюк, Олександр Глядєлов та Маркіян Лисейко.

У серпні 2014 року вони на волонтерських засадах працювали у бойовому розташуванні батальйону спеціального призначення НГУ "Донбас". Фотографи документували участь підрозділу в боях за Іловайськ — від 10 серпня і до виходу українських сил 29 серпня через так званий "зелений коридор".

Їхні роботи стали важливими візуальними свідченнями Іловайської битви та російсько-української війни. Водночас на виставці представили лише частину великого масиву документальних фотографій, зроблених під час тих подій.

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Іловайська битва стала однією з найтрагічніших подій війни

Експозиція розповідає не лише про бойові дії, а й про людей, які у 2014 році стали на захист України, та тих, хто перебував поруч із ними й фіксував перебіг подій.

Іловайська битва стала однією з найтрагічніших сторінок російсько-української війни. Ситуація для українських військовослужбовців і добровольців різко змінилася після прямого вторгнення регулярних підрозділів Росії.

29 серпня 2014 року під час виходу українських сил через так званий "зелений коридор" російські війська обстріляли колони. Сотні українських захисників загинули, були поранені, потрапили в полон або зникли безвісти.

В які дні працюватиме виставка

Фотовиставка "Дні пам’яті героїв Іловайської битви 2014" працюватиме на Михайлівській площі у Києві з 27 серпня до 27 вересня 2026 року.

Організатори наголошують, що експозиція має на меті зберігати пам’ять про захисників України та документальні свідчення подій Іловайської битви.

Олександр Апончук. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

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Фотовиставка боїв. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

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