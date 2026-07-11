В Киеве озеро после атаки РФ будет загрязненным еще долго

Одно из озер в Киеве после атаки РФ. Фото: КГГА

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Глава КП "Плесо" Андрей Вагин заявил, что на ликвидацию последствий загрязнения озера Кирилловское горюче-смазочными материалами после нападения РФ на Киев 2 июля уйдет еще много времени. На данный момент продолжается очистка воды с помощью специальных сорбентов, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов на дно.

Об этом руководитель КП "Плесо" сообщил в эфире «День.LIVE».

Что известно о загрязнении водоема в Киеве

"Говорить о быстрой ликвидации последствий, к сожалению, невозможно, потому что это чрезвычайная ситуация и массовое загрязнение экосистемы водоема. Меры реализуются с первого дня обнаружения загрязнения, то есть со 2 июля", — заявил Андрей Вагин.

По его словам, нефтепродукты не могут попасть в подземные воды, поскольку водоем имеет гидрозамок, а сами загрязняющие вещества легче воды и остаются на ее поверхности.

Он добавил, что после работы спасателей КП "Плесо" проводит очистку остатков загрязнения с помощью специальных абсорбентов, которые собирают через 1–2 суток, чтобы не допустить оседания на дно и дальнейшего растворения нефтепродуктов в воде.

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 2 июля россияне нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате атаки в Оболонском районе Киева произошла масштабная утечка нефтепродуктов в Кирилловское озеро. По предварительным данным, в озеро попало более 350 того нефтепродуктов и эмульсии.

Также мы писали, что в результате этого обстрела повреждения были зафиксированы в нескольких районах столицы. В частности, в городе возникли пожары, были разрушены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Кроме того, враг нанёс удары по городу 6 июля. Тогда в результате обстрела снова было много повреждений, были жертвы и пострадавшие.