Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильЖизньМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияПогодаОлимпиадаLifeВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеПраздники1Украина АрхивРезервОгоПризывЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве падают цены на топливо: стоимость дизеля сегодня

В Киеве падают цены на топливо: стоимость дизеля сегодня

Ua ru
Дата публикации 20 апреля 2026 08:37
В Киеве падают цены на топливо: стоимость дизеля сегодня
Цены на топливо в Киеве 20 апреля. Фото: кадр из видео

По состоянию на понедельник, 20 апреля, цены на топливо на автозаправочных станциях Киева остаются стабильными, без резких изменений после выходных. Дизель постепенно дешевеет, но есть АЗС, где стоимость не меняется.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Стоимость топлива в Киеве 20 апреля

В среднем по рынку стоимость бензина марки А-95 составляет около 73,6 грн за литр, и этот показатель практически не изменился по сравнению с предыдущим днем.

Дизельное топливо также удерживает позиции — примерно 90,3 грн за литр.

Автомобильный газ на большинстве заправок продают в пределах 48-50 грн за литр, в зависимости от сети.

Читайте также:

К примеру, на АЗС WOG в столице сегодня цены следующие:

  • ДТ Евро — 91,90 грн за литр,
  • ДТ Mustang+ — 94,90 грн за литр,
  • бензин 95 Евро — 75,90 грн за литр,
  • бензин 95 Mustang — 78,90 грн за литр,
  • бензин 100 Mustang — 85,90 грн за литр,
  • автогаз — 49,90 грн за литр.
Цены на топливо на АЗС WOG в Киеве. Фото: кадр из видео

В то же время на заправке upg водителям предлагают более доступные цены:

  • upgDIESEL — 91 грн за литр,
  • EURO DIESEL — 89 грн за литр,
  • upg100 — 82 грн за литр,
  • upg95 — 76 грн за литр,
  • А-95 — 74 грн за литр,
  • автогаз — 49 грн за литр.
Цены на топливо на АЗС upg в Киеве. Фото: кадр из видео

Есть и другие автозаправочные станции, где заправить автомобиль можно по меньшим ценам. Все зависит от сети АЗС.

Скільки коштує пальне у Києві 20 квітня
Цены на топливо на АЗС Amic в Киеве. Фото: кадр из видео

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне нанесли удар по Киевской области. В Броварском районе есть пострадавший и повреждены частные дома.

Также синоптики предупреждали о заморозках в Киеве сегодня. Ночью осадков не прогнозируют, а днем местами возможен небольшой дождь.

Киев АЗС Цены на топливо
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации