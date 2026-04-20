В Киеве падают цены на топливо: стоимость дизеля сегодня

Цены на топливо в Киеве 20 апреля.

По состоянию на понедельник, 20 апреля, цены на топливо на автозаправочных станциях Киева остаются стабильными, без резких изменений после выходных. Дизель постепенно дешевеет, но есть АЗС, где стоимость не меняется.

Стоимость топлива в Киеве 20 апреля

В среднем по рынку стоимость бензина марки А-95 составляет около 73,6 грн за литр, и этот показатель практически не изменился по сравнению с предыдущим днем.

Дизельное топливо также удерживает позиции — примерно 90,3 грн за литр.

Автомобильный газ на большинстве заправок продают в пределах 48-50 грн за литр, в зависимости от сети.

Читайте также:

К примеру, на АЗС WOG в столице сегодня цены следующие:

ДТ Евро — 91,90 грн за литр,

ДТ Mustang+ — 94,90 грн за литр,

бензин 95 Евро — 75,90 грн за литр,

бензин 95 Mustang — 78,90 грн за литр,

бензин 100 Mustang — 85,90 грн за литр,

автогаз — 49,90 грн за литр.

В то же время на заправке upg водителям предлагают более доступные цены:

upgDIESEL — 91 грн за литр,

EURO DIESEL — 89 грн за литр,

upg100 — 82 грн за литр,

upg95 — 76 грн за литр,

А-95 — 74 грн за литр,

автогаз — 49 грн за литр.

Есть и другие автозаправочные станции, где заправить автомобиль можно по меньшим ценам. Все зависит от сети АЗС.

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне нанесли удар по Киевской области. В Броварском районе есть пострадавший и повреждены частные дома.

Также синоптики предупреждали о заморозках в Киеве сегодня. Ночью осадков не прогнозируют, а днем местами возможен небольшой дождь.