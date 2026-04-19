В Киеве завтра будут заморозки: предупреждение от синоптиков

Женщина на улице.

В Киеве в понедельник, 20 апреля, синоптики прогнозируют опасные погодные условия. Ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы заморозки 0....-3 °С.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Киеве на 20 апреля

В Киеве завтра будет облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не прогнозируют, а днем местами возможен небольшой дождь. Ветер будет преимущественно северный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 20 апреля.

Ночью синоптики прогнозируют +1...+6 °С. В то же время возможны заморозки на поверхности почвы 0...-3 °С. Днем будет +5...+10 °С.

Сообщение об опасности.

В связи с метеорологическими явлениями на территории Киева в понедельник, 20 апреля, объявлен первый уровень опасности, желтый. В области объявлен второй уровень опасности, оранжевый. Заморозки могут нанести вред раннецветущим плодовым деревьям.

