Главная Киев В Киеве завтра будут заморозки: предупреждение от синоптиков

Дата публикации 19 апреля 2026 18:38
Женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в понедельник, 20 апреля, синоптики прогнозируют опасные погодные условия. Ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы заморозки 0....-3 °С.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Киеве на 20 апреля

В Киеве завтра будет облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не прогнозируют, а днем местами возможен небольшой дождь. Ветер будет преимущественно северный, 5-10 м/с.

Прогноз погоди у Києві на 20 квітня
Прогноз погоды на 20 апреля. Фото: скриншот

Ночью синоптики прогнозируют +1...+6 °С. В то же время возможны заморозки на поверхности почвы 0...-3 °С. Днем будет +5...+10 °С.

Прогноз погоди у Києві на 20 квітня
Сообщение об опасности. Фото: скриншот

В связи с метеорологическими явлениями на территории Киева в понедельник, 20 апреля, объявлен первый уровень опасности, желтый. В области объявлен второй уровень опасности, оранжевый. Заморозки могут нанести вред раннецветущим плодовым деревьям.

Читайте также:

Последние новости в Киеве

Как сообщали Новини.LIVE, 18 апреля в столице произошла стрельба. Сейчас в медицинских учреждениях остаются восемь раненых, среди них — один ребенок.

Также мы писали о том, перед совершением теракта стрелок поссорился с соседом. Впоследствии он выстрелил в мужчину из травматического пистолета. После этого нападавший сменил оружие и поджег свое жилье.

Добавим, что в Киеве хотят переоборудовать железнодорожный вокзал. Планируют сделать его более доступным для маломобильных пассажиров. Масштабное переоборудование инфраструктуры анонсировали в "Укрзализныце".

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
