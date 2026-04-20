Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильЖиттяМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриПогодаОлімпіадаLifeСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яСвята1Україна АрхівРезервОгоПризовЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві падають ціни на пальне: вартість дизелю сьогодні

У Києві падають ціни на пальне: вартість дизелю сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 20 квітня 2026 08:37
Ціни на пальне у Києві 20 квітня. Фото: кадр з відео

Станом на понеділок, 20 квітня, ціни на пальне на автозаправних станціях Києва залишаються стабільними, без різких змін після вихідних. Дизель поступово дешевшає, але є АЗС, де вартість не змінюється.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Вартість пального у Києві 20 квітня 

У середньому по ринку вартість бензину марки А-95 становить близько 73,6 грн за літр, і цей показник практично не змінився у порівнянні з попереднім днем.

Дизельне пальне також утримує позиції — приблизно 90,3 грн за літр.

Автомобільний газ на більшості заправок продають у межах 48–50 грн за літр, залежно від мережі.

Читайте також:

До прикладу, на АЗС WOG у столиці сьогодні ціни такі:

  • ДП Євро — 91,90 грн за літр,
  • ДП Mustang+ — 94,90 грн за літр,
  • бензин 95 Євро — 75,90 грн за літр,
  • бензин 95 Mustang — 78,90 грн за літр,
  • бензин 100 Mustang — 85,90 грн за літр,
  • автогаз — 49,90 грн за літр. 
Ціни на пальне на АЗС WOG у Києві. Фото: кадр з відео

Водночас на заправці upg водіям пропонують доступніші ціни:

  • upgDIESEL — 91 грн за літр,
  • EURO DIESEL — 89 грн за літр,
  • upg100 — 82 грн за літр,
  • upg95 — 76 грн за літр,
  • А-95 — 74 грн за літр,
  • автогаз — 49 грн за літр.
Ціни на пальне на АЗС upg у Києві. Фото: кадр з відео

Є й інші автозаправні станції, де заправити автомобіль можна за меншими цінами. Все залежить від мережі АЗС.

Скільки коштує пальне у Києві 20 квітня
Ціни на пальне на АЗС Amic у Києві. Фото: кадр з відео

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни завдали удару по Київщині. У Броварському районі є постраждалий та пошкоджені приватні будинки. 

Також синоптики попереджали про заморозки у Києві сьогодні. Вночі опадів не прогнозують, а вдень місцями можливий невеликий дощ.

Київ АЗС Ціни на пальне
Карина Приходько - Редактор
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації