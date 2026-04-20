У Києві падають ціни на пальне: вартість дизелю сьогодні
Станом на понеділок, 20 квітня, ціни на пальне на автозаправних станціях Києва залишаються стабільними, без різких змін після вихідних. Дизель поступово дешевшає, але є АЗС, де вартість не змінюється.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Вартість пального у Києві 20 квітня
У середньому по ринку вартість бензину марки А-95 становить близько 73,6 грн за літр, і цей показник практично не змінився у порівнянні з попереднім днем.
Дизельне пальне також утримує позиції — приблизно 90,3 грн за літр.
Автомобільний газ на більшості заправок продають у межах 48–50 грн за літр, залежно від мережі.
До прикладу, на АЗС WOG у столиці сьогодні ціни такі:
- ДП Євро — 91,90 грн за літр,
- ДП Mustang+ — 94,90 грн за літр,
- бензин 95 Євро — 75,90 грн за літр,
- бензин 95 Mustang — 78,90 грн за літр,
- бензин 100 Mustang — 85,90 грн за літр,
- автогаз — 49,90 грн за літр.
Водночас на заправці upg водіям пропонують доступніші ціни:
- upgDIESEL — 91 грн за літр,
- EURO DIESEL — 89 грн за літр,
- upg100 — 82 грн за літр,
- upg95 — 76 грн за літр,
- А-95 — 74 грн за літр,
- автогаз — 49 грн за літр.
Є й інші автозаправні станції, де заправити автомобіль можна за меншими цінами. Все залежить від мережі АЗС.
Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни завдали удару по Київщині. У Броварському районі є постраждалий та пошкоджені приватні будинки.
Також синоптики попереджали про заморозки у Києві сьогодні. Вночі опадів не прогнозують, а вдень місцями можливий невеликий дощ.
