У Києві падають ціни на пальне: вартість дизелю сьогодні

Ціни на пальне у Києві 20 квітня.

Станом на понеділок, 20 квітня, ціни на пальне на автозаправних станціях Києва залишаються стабільними, без різких змін після вихідних. Дизель поступово дешевшає, але є АЗС, де вартість не змінюється.

Вартість пального у Києві 20 квітня

У середньому по ринку вартість бензину марки А-95 становить близько 73,6 грн за літр, і цей показник практично не змінився у порівнянні з попереднім днем.

Дизельне пальне також утримує позиції — приблизно 90,3 грн за літр.

Автомобільний газ на більшості заправок продають у межах 48–50 грн за літр, залежно від мережі.

До прикладу, на АЗС WOG у столиці сьогодні ціни такі:

ДП Євро — 91,90 грн за літр,

ДП Mustang+ — 94,90 грн за літр,

бензин 95 Євро — 75,90 грн за літр,

бензин 95 Mustang — 78,90 грн за літр,

бензин 100 Mustang — 85,90 грн за літр,

автогаз — 49,90 грн за літр.

Ціни на пальне на АЗС WOG у Києві. Фото: кадр з відео

Водночас на заправці upg водіям пропонують доступніші ціни:

upgDIESEL — 91 грн за літр,

EURO DIESEL — 89 грн за літр,

upg100 — 82 грн за літр,

upg95 — 76 грн за літр,

А-95 — 74 грн за літр,

автогаз — 49 грн за літр.

Ціни на пальне на АЗС upg у Києві. Фото: кадр з відео

Є й інші автозаправні станції, де заправити автомобіль можна за меншими цінами. Все залежить від мережі АЗС.

Ціни на пальне на АЗС Amic у Києві. Фото: кадр з відео

