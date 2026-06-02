В Киеве перекрыли несколько улиц после массированного обстрела

Задымление в Киеве в результате российского массированного обстрела 2 июня. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В Киеве во вторник, 2 июня, перекрыли несколько улиц после массированного российского обстрела. Участников дорожного движения принять это во внимание при планировании маршрута. Столицу продолжает затягивать дымом.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Новини.LIVE.

Перекрытие улиц в Киеве 2 июня

Сейчас движение транспорта в городе перекрыто:

по улице Карпатской Сечи — от перекрестка с улицей Сумской до перекрестка с улицей Василия Жуковского;

переулком Ахтырским — от перекрестка с улицей Михаила Максимовича до перекрестка с улицей Холодноярской;

по улице Набережно-Крещатицкой — от перекрестка с улицей Нижний Вал до перекрестка с улицей Туровской;

по улице Верховинной — от перекрестка с улицей Святошинской до перекрестка с улицей Анатолия Петрицкого;

по улице Гарета Джонса — от перекрестка с улицей Дорогожицкой до перекрестка с улицей Деревлянской;

по улице Дегтяревской — от перекрестка с переулком Старожитомирским до перекрестка с улицей Зоологической;

по улице Зоологической — от перекрестка с проспектом Берестейским до перекрестка с улицей Дегтяревской.

Задымление в Киеве после массированного российского обстрела 2 июня. Фото: x.com/kovalchuk_it

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, в ночь на 2 июня российские оккупанты массированно атаковали столицу дронами и ракетами. В результате атаки погибли четыре человека, еще 58 получили ранения.

Ранее нардеп Анна Бондарь сообщила, что самую высокую выносливость к обстрелам среди жилой застройки демонстрируют дома из монолитного железобетона. Зато панельные сооружения в целом не проектировались с учетом военных нагрузок.