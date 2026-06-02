Головна Київ У Києві перекрили декілька вулиць після масованого обстрілу

У Києві перекрили декілька вулиць після масованого обстрілу

Дата публікації: 2 червня 2026 08:38
У Києві перекрили декілька вулиць після масованого обстрілу
Задимлення в Києві внаслідок російського масованого обстрілу 2 червня. Фото: REUTERS/Alina Smutko

У Києві у вівторок, 2 червня, перекрили декілька вулиць після масованого російського обстрілу. Учасників дорожнього руху взяти це до уваги під час планування маршруту. Столицю продовжує затягувати димом.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Новини.LIVE.

Перекриття вулиць в Києві 2 червня

Наразі рух транспорту у місті перекритий:

  • вулицею Карпатської Січі — від перехрестя з вулицею Сумською до перехрестя з вулицею Василя Жуковського; 
  • провулком Охтирським — від перехрестя з вулицею Михайла Максимовича до перехрестя з вулицею Холодноярською;
  • вулицею Набережно-Хрещатицькою — від перехрестя з вулицею Нижній Вал до перехрестя з вулицею Турівською;
  • вулицею Верховинною — від перехрестя з вулицею Святошинською до перехрестя з вулицею Анатолія Петрицького;
  • вулицею Гарета Джонса — від перехрестя з вулицею Дорогожицькою до перехрестя з вулицею Деревлянською;
  • вулицею Дегтярівською — від перехрестя з провулком Старожитомирським до перехрестя з вулицею Зоологічною;
  • вулицею Зоологічною — від перехрестя з проспектом Берестейським до перехрестя з вулицею Дегтярівською.
Російський обстріл Києва 2 червня
Задимлення в Києві після масованого російського обстрілу 2 червня. Фото: x.com/kovalchuk_it

Як писали Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, у ніч проти 2 червня російські окупанти масовано атакували столицю дронами і ракетами. Внаслідок атаки загинули четверо людей, ще 58 отримали поранення.

Раніше нардепка Анна Бондар повідомила, що найвищу витривалість до обстрілів серед житлової забудови демонструють будинки з монолітного залізобетону. Натомість панельні споруди загалом не проєктувалися з урахуванням воєнних навантажень.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
