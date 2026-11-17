Движение автомобилей во время пробок. Фото: Новини.LIVE

В Киеве из-за вражеских ударов временно перекрыли движение по Северному и Южному мостам. В связи с этим изменили маршруты автобусов и троллейбусов, которые курсировали по этим переправам. Часть транспорта перенаправили через Подольский мостовой переход и Дарницкий мост, а на отдельных маршрутах увеличили количество транспорта.

Об этом сообщили в КГГА, передает Новини.LIVE.

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Как будет курсировать транспорт через Подольский мост

Через Подольский мостовой переход перенаправили автобусы № 21, 73 и 101. Они будут курсировать до станции метро "Контрактовая площадь".

Пост КГГА. Фото: скриншот

Автобус № 31-ТР будет курсировать по улице Глыбочицкой до станции метро "Лукьяновская". Троллейбусы № 30 и 31 будут курсировать от станции метро "Лукьяновская" и Кадетского гая до станции метро "Почайна".

Также троллейбус № 44 будет двигаться по маршруту "улица Северная — улица Архипенко". На маршруте № 50 увеличили количество троллейбусов.

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Какие изменения ввели на Дарницком мосту

Через Дарницкий мост направлены автобусы № 22-ТР, 22 и 91. Кроме того, на маршруте № 22-ТР увеличили количество автобусов.

Пассажирам рекомендуется учитывать эти изменения при планировании поездок по городу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что вечером 16 ноября российские войска нанесли удар по Киеву. По предварительной информации, попадания зафиксированы в Северный и Южный мосты. После атаки также возникли повреждения систем критической инфраструктуры и перебои с водо- и теплоснабжением в некоторых районах столицы.

Также Новини.LIVE писали о проблемах с движением общественного транспорта в Киеве. Соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко призвал усилить контроль за полосами для автобусов и установить физические барьеры, чтобы автомобили не мешали движению общественного транспорта