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Главная Киев В Киеве требуют усилить контроль за полосами общественного транспорта

В Киеве требуют усилить контроль за полосами общественного транспорта

Ua ru
16 ноября 2026 13:06
Эксклюзив
В Киеве автобусы стоят в пробках: что предлагают изменить Анна Сирык/Новини.LIVE
Пробки в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В Киеве призывают обеспечить приоритет общественного транспорта на дорогах. Из-за проблем с контролем за специальными полосами и отсутствия физических ограждений автобусы не могут беспрепятственно передвигаться по городу. Это затрудняет поездки пассажиров и вынуждает часть киевлян искать другие способы добраться до работы.

Об этом соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко заявил в эфире "Київського часу".

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Почему общественный транспорт в Киеве стоит в пробках

По словам Александра Гречко, из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны патрульной полиции и физических ограждений полос общественного транспорта тысячи киевлян отказываются от поездок на автобусах и выбирают другие способы добраться до работы.

В качестве примера он привел ситуацию на Северном мосту, где автобусы три дня подряд попадали в значительные пробки по утрам.

Гречко также отметил, что вместо решения транспортных проблем и обеспечения приоритета для общественного транспорта городские власти игнорируют потребности пассажиров. В результате на Северном мосту и других участках дорог образуются километровые пробки.

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Почему увеличение количества автобусов не решит проблему

Александр Гречко подчеркнул, что само по себе увеличение количества общественного транспорта не поможет улучшить ситуацию, если автобусы и дальше будут стоять в пробках. По его словам, даже появление еще сотни автобусов в Киеве не обеспечит более быстрого движения без надлежащего контроля за специальными полосами.

Он считает, что для улучшения движения общественного транспорта патрульная полиция должна контролировать соблюдение правил на специальных полосах и штрафовать нарушителей. Кроме того, городу следует установить физические барьеры, которые будут отделять полосы для автобусов от общего потока автомобилей.

В качестве примера соучредитель ОО "Пассажиры Киева" привел пластиковые ограждения, которые уже установлены на Позняках. По его мнению, это позволит автобусам двигаться быстрее в экспресс-режиме и перевозить больше пассажиров.

"Патрульная полиция должна штрафовать нарушителей, а город должен установить, например, пластиковые барьеры, которые стоят на Позняках. Таким образом физически можно отделить полосу, и тогда автобусы будут быстро проезжать в экспресс-режиме и перевозить больше пассажиров", — пояснил Александр Гречко.

Новини.LIVE сообщали, что 16 ноября 2026 года в Киеве образовались значительные пробки на подъездах к Южному мосту, где движение затруднено еще с 07:30. Водители направляются с левого берега на правый, однако даже полоса общественного транспорта перегружена автомобилями. В то же время Северный мост остается открытым только для общественного транспорта, а для легковых и грузовых автомобилей действуют ограничения с обозначенными местами для разворота.

Новини.LIVE писали, что 15 ноября в Киеве временно изменили организацию движения по проспекту Романа Шухевича и через Северный мост. С левого берега на правый по переправе могут проезжать только автобусы и другой общественный транспорт, а для легковых и грузовых автомобилей выделены отдельные места для разворота. В то же время с правого берега на левый разрешено движение легковых автомобилей и общественного транспорта, а попасть в парк "Муромец" и торговые центры можно только с правого берега.

Киев пробки столица общественный транспорт мост Патона мост Метро Южный мост Северный мост
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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