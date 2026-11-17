Рух автомобілей під час заторів. Фото: Новини.LIVE

У Києві через ворожі удари тимчасово перекрили рух Північним і Південним мостами. У зв'язку з цим змінили маршрути автобусів і тролейбусів, які курсували цими переправами. Частину транспорту перенаправили через Подільський мостовий перехід і Дарницький міст, а на окремих маршрутах збільшили кількість транспорту.

Про це повідомили в КМДА, інформує Новини.LIVE.

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Як курсуватиме транспорт через Подільський міст

Через Подільський мостовий перехід перенаправили автобуси № 21, 73 та 101. Вони курсуватимуть до станції метро "Контрактова площа".

Допис КМДА. Фото: скриншот

Автобус № 31-ТР їздитиме через вулицю Глибочицьку до станції метро "Лук'янівська". Тролейбуси № 30 та 31 курсуватимуть від станції метро "Лук'янівська" та Кадетського гаю до станції метро "Почайна".

Також тролейбус № 44 рухатиметься за маршрутом "вулиця Північна — вулиця Архипенка". На маршруті № 50 збільшили кількість тролейбусів.

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Які зміни запровадили на Дарницькому мосту

Через Дарницький міст спрямували автобуси № 22-ТР, 22 та 91. Крім того, на маршруті № 22-ТР збільшили кількість автобусів.

Пасажирам радять враховувати зміни під час планування поїздок містом.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ввечері 16 листопада російські війська завдали удару по Києву. За попередньою інформацією, влучання зафіксували у Північний і Південний мости. Після атаки також виникли пошкодження систем критичної інфраструктури та перебої з водо- й теплопостачанням у деяких районах столиці.

Також Новини.LIVE писали про проблеми з рухом громадського транспорту в Києві. Співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко закликав посилити контроль за смугами для автобусів і встановити фізичні бар'єри, щоб автомобілі не заважали руху громадського транспорту