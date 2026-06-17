Во время обстрела киевлянину отказали в скорой и призвали дождаться отбоя тревоги

В Киеве под обстрелом задержали машину скорой помощи для раненого мужчины
Скорая медицинская помощь отказалась спасать киевлянина Юрия Терещука, получившего ранение во время массированного российского обстрела 15 июня. Ему предложили дождаться отмены воздушной тревоги. Впоследствии бригада государственной скорой помощи все-таки нарушила протокол и приехала на вызов.
Об этом Юрий Терещук сообщил в комментарии для ТСН, передает Новини.LIVE.
Спасение во время массированного обстрела
Юрий Терещук оказался в критическом состоянии после ранения во время российского обстрела.
"Я услышал сильный гул, вспышку света и решил, что нужно выбежать в коридор, потому что понял, что ракета летит прямо на меня. Вскочил с кровати и в этот момент уже почувствовал взрывную волну, которая прижала меня к стене. И сильный удар в живот, горячий удар. Я схватился за живот и увидел, что из меня вылетают сгустки крови", — говорит он.
Мужчина скрутил футболку, чтобы пережать рану, и сразу же начал вызывать скорую помощь. На первый звонок ответа не последовало, а на второй диспетчер сообщил, что вызов принят, но необходимо дождаться отбоя воздушной тревоги.
Кроме того, киевлянин обращался в частную больницу, но там также сказали, что медики прибудут, если согласятся ехать под обстрелами. Через несколько минут с мужчиной связались врачи скорой помощи, которые сообщили, что едут на вызов. Кроме того, в частной больнице нашлись желающие, поэтому на место прибыли две машины скорой помощи.
"Скорая приехала быстрее, и когда врач уже оказал мне помощь и вывел меня на улицу, чтобы все-таки госпитализировать, уже подъехала бригада "Добробута", и меня передали этой бригаде. Здесь большую роль сыграло то, что я сам медицинский работник, и они согласились поехать в этот момент", — добавил Юрий Терещук.
Отметим, что протоколы работы бригад экстренной медицинской помощи во время обстрелов основаны на принципах тактической медицины и были адаптированы Министерством здравоохранения Украины к условиям военного положения. Ключевым приоритетом для медиков в таких ситуациях является обеспечение собственной безопасности.
Как писали Новини.LIVE, в ночь на 15 июня российские оккупанты нанесли удар дроном по Киево-Печерской лавре. В результате обстрела произошел масштабный пожар на площади около 800 квадратных метров. Впоследствии в лавре показали видео, на котором виден момент удара.
Кроме того, Россия атаковала ракетами киностудию Довженко. В результате вражеской атаки были уничтожены 100 тысяч костюмов и выбиты сотни окон.