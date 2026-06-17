Во время обстрела киевлянину отказали в скорой и призвали дождаться отбоя тревоги

Медики. Фото иллюстративное: УНИАН

Скорая медицинская помощь отказалась спасать киевлянина Юрия Терещука, получившего ранение во время массированного российского обстрела 15 июня. Ему предложили дождаться отмены воздушной тревоги. Впоследствии бригада государственной скорой помощи все-таки нарушила протокол и приехала на вызов.

Об этом Юрий Терещук сообщил в комментарии для ТСН, передает Новини.LIVE.

Спасение во время массированного обстрела

Юрий Терещук оказался в критическом состоянии после ранения во время российского обстрела.

"Я услышал сильный гул, вспышку света и решил, что нужно выбежать в коридор, потому что понял, что ракета летит прямо на меня. Вскочил с кровати и в этот момент уже почувствовал взрывную волну, которая прижала меня к стене. И сильный удар в живот, горячий удар. Я схватился за живот и увидел, что из меня вылетают сгустки крови", — говорит он.

Мужчина скрутил футболку, чтобы пережать рану, и сразу же начал вызывать скорую помощь. На первый звонок ответа не последовало, а на второй диспетчер сообщил, что вызов принят, но необходимо дождаться отбоя воздушной тревоги.

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Кроме того, киевлянин обращался в частную больницу, но там также сказали, что медики прибудут, если согласятся ехать под обстрелами. Через несколько минут с мужчиной связались врачи скорой помощи, которые сообщили, что едут на вызов. Кроме того, в частной больнице нашлись желающие, поэтому на место прибыли две машины скорой помощи.

"Скорая приехала быстрее, и когда врач уже оказал мне помощь и вывел меня на улицу, чтобы все-таки госпитализировать, уже подъехала бригада "Добробута", и меня передали этой бригаде. Здесь большую роль сыграло то, что я сам медицинский работник, и они согласились поехать в этот момент", — добавил Юрий Терещук.

Отметим, что протоколы работы бригад экстренной медицинской помощи во время обстрелов основаны на принципах тактической медицины и были адаптированы Министерством здравоохранения Украины к условиям военного положения. Ключевым приоритетом для медиков в таких ситуациях является обеспечение собственной безопасности.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 15 июня российские оккупанты нанесли удар дроном по Киево-Печерской лавре. В результате обстрела произошел масштабный пожар на площади около 800 квадратных метров. Впоследствии в лавре показали видео, на котором виден момент удара.

Кроме того, Россия атаковала ракетами киностудию Довженко. В результате вражеской атаки были уничтожены 100 тысяч костюмов и выбиты сотни окон.