Під час обстрілу киянину відмовляли у швидкій та закликали чекати відбою тривоги

Медики. Фото ілюстративне: УНІАН

Швидка медична допомога відмовилася рятувати киянина Юрія Терещука, який отримав поранення під час масованого російського обстрілу 15 червня. Його просили очікувати на відбій повітряної тривоги. Згодом бригада державної швидкої зрештою порушила протокол та приїхала на виклик.

Про це Юрій Терещук повідомив у коментарі для ТСН, передає Новини.LIVE.

Порятунок під час масованого обстрілу

Юрій Терещук опинився в критичному стані після поранення під час російського обстрілу.

"Я почув сильний гул, спалах світла і вирішив, що треба вибігти в коридор, бо зрозумів, що ракета летить прямо на мене. Підскочив з ліжка і в цей момент вже відчув вибухову хвилю, яка мене прибила до стінки. І сильний удар в живіт, гарячий удар. Я схопився за живіт і побачив, що з мене вилітають згустки крові", — каже він.

Чоловік скрутив футболку, аби затиснути рану, та одразу почав викликати швидку допомогу. На перший дзвінок відповіді не було, а на другий диспетчер повідомив, що виклик прийнятий, але необхідно чекати відбій повітряної тривоги.

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Крім того, киянин звертався до приватної лікарні, але там також сказали, що медики прибудуть, якщо погодяться їхати під обстрілами. За декілька хвилин із чоловіком звʼязалися лікарі швидкої допомоги, які повідомили, що їдуть на виклик. Крім того, знайшлися охочі в приватній лікарні, тому на місце прибули дві карети.

"Швидка приїхала швидше, і коли мені вже надав лікар допомогу, і коли він мене вивів на вулицю, щоб таки госпіталізувати, вже підʼїхала бригада "Добробуту" і мене передали бригаді. Тут зіграло велику роль те, що я сам медичний працівник, і вони зголосилися поїхати в цей момент", — додав Юрій Терещук.

Зазначимо, протоколи роботи бригад екстреної медичної допомоги під час обстрілів ґрунтуються на засадах тактичної медицини та були адаптовані Міністерством охорони здоров’я України до умов воєнного стану. Ключовим пріоритетом для медиків у таких ситуаціях є забезпечення власної безпеки.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 15 червня російські окупанти завдали удару дроном по Києво-Печерській лаврі. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа на площі близько 800 квадратних метрів. Згодом у лаврі показали відео, на якому видно момент удару.

Крім того, Росія атакувала ракетами кіностудію Довженка. Внаслідок ворожої атаки були знищені 100 тисяч костюмів та вибиті сотні вікон.