Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 13 июля от Укргидрометцентра

В Киеве значительно ухудшится погода: прогноз погоды на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 13 июля, ожидается с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют осадки и грозы. Кроме того, днем температура снизится до +12 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.
Погода в Киеве и области на 13 июля
Ночью осадков не ожидается, днём дождь, а местами гроза. Ветер северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Киевской области ночью +12...+17 °C, днем +23...+28 °C;
- в Киеве ночью +14...+16 °C, днём около +25 °C.
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