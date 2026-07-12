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Главная Киев В Киеве значительно ухудшится погода: прогноз погоды на завтра

В Киеве значительно ухудшится погода: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 17:08
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 13 июля от Укргидрометцентра
Парни под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Киеве и области завтра, 13 июля, ожидается с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют осадки и грозы. Кроме того, днем температура снизится до +12 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве и области на 13 июля

Ночью осадков не ожидается, днём дождь, а местами гроза. Ветер северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Прогно погоди в Україні на 13 липня
Погода в Украине 13 июля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по Киевской области ночью +12...+17 °C, днем +23...+28 °C;
  • в Киеве ночью +14...+16 °C, днём около +25 °C.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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