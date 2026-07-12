Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 13 июля от Укргидрометцентра

Парни под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Киеве и области завтра, 13 июля, ожидается с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют осадки и грозы. Кроме того, днем температура снизится до +12 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве и области на 13 июля

Ночью осадков не ожидается, днём дождь, а местами гроза. Ветер северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Погода в Украине 13 июля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по Киевской области ночью +12...+17 °C , днем +23...+28 °C ;

, днем ; в Киеве ночью +14...+16 °C, днём около +25 °C.

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