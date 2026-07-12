Прогноз погоди в Києві та області на завтра 13 липня від Укргідрометцентру

Хлопці під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Києві та області завтра, 13 липня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують опади та грози. Крім того, вдень похолодає до +12 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві та області на 13 липня

Вночі опадів не передбачається, вдень дощ, а місцями гроза. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 13 липня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Київській області вночі +12...+17 °C , вдень +23...+28 °C ;

, вдень ; у Києві вночі +14...+16 °C, вдень близько +25 °C.

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