У Києві погоду вночі зіпсує мороз, а вранці пригріє до +13°C

Жінка іде по вулиці.

В суботу, 21 березня, на Київщині та в столиці істотних опадів не очікується. Погода залишатиметься хмарною з періодичними проясненнями.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Укргідрометцентр.

Погода в Київській області 21 березн

Вночі по області температура коливатиметься від +2 °C до -3 °C, тоді як удень повітря прогріється до +8...+13 °C.

Температурна карта на 21 березня по Київщині.

Загалом в регіоні обійдеться без опадів, але буде мінлива хмарність, прохолодний ранок і помірно теплий день.

На 21 березня в Києві та по області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями без опадів. Попри відсутність дощу чи снігу, погода буде доволі свіжою через північно-східний вітер, швидкість якого становитиме 7-12 м/с.

Температурна карта України.

У самому Києві нічна температура триматиметься на позначці 0 °C. Удень у столиці стане тепліше, повітря прогріється до +10...+12 °C.

