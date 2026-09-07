В Киеве полицейский смертельно ранил мужчину во время нападения

В Киеве полицейский застрелил мужчину во время нападения
В Соломенском районе Киева 7 сентября полицейский применил табельное огнестрельное оружие во время выезда по вызову, связанному с домашним насилием. По предварительной информации, мужчина избивал и пытался задушить свою мать, а во время выяснения обстоятельств напал на правоохранителя. От полученных ранений он скончался.
Об этом сообщили в полиции Киева, передает Новини.LIVE.
Что произошло в Киеве
Правоохранители Соломенского управления полиции прибыли на вызов по поводу домашнего насилия. По полученной информации, сын избивал свою мать и пытался её задушить.
Во время выяснения обстоятельств мужчина набросился на полицейского. В ответ правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие.
В результате полученных ранений нападавший скончался.
Обстоятельства происшествия устанавливаются
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, представители внутренней безопасности Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют детали применения полицейским табельного огнестрельного оружия.
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