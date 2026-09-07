Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве полицейский застрелил мужчину во время нападения

В Киеве полицейский застрелил мужчину во время нападения

Ua ru
7 сентября 2026 21:05
В Киеве полицейский смертельно ранил мужчину во время нападения
Патрульные полицейские. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Соломенском районе Киева 7 сентября полицейский применил табельное огнестрельное оружие во время выезда по вызову, связанному с домашним насилием. По предварительной информации, мужчина избивал и пытался задушить свою мать, а во время выяснения обстоятельств напал на правоохранителя. От полученных ранений он скончался.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что произошло в Киеве

Правоохранители Соломенского управления полиции прибыли на вызов по поводу домашнего насилия. По полученной информации, сын избивал свою мать и пытался её задушить.

Во время выяснения обстоятельств мужчина набросился на полицейского. В ответ правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие.

В результате полученных ранений нападавший скончался.

Читайте также:

Обстоятельства происшествия устанавливаются

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, представители внутренней безопасности Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют детали применения полицейским табельного огнестрельного оружия.

Как писали Новини.LIVE, в Киеве 55-летний мужчина во время конфликта из-за непогашенного долга бросил боевую гранату под ноги своему 56-летнему знакомому. В результате взрыва ранения получили оба участника ссоры и ещё трое человек, находившихся неподалёку.

Ранее Новини.LIVE рассказывали историю жителя села Мила в Киевской области, который во время российской атаки 28 августа около суток скрывался в подвале вместе с дочерью и двумя внуками. После удара его дом получил значительные повреждения, в частности взрывная волна разрушила крышу, балки и стропила.

Киев смерть полиция насилие
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации