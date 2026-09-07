В Киеве полицейский смертельно ранил мужчину во время нападения

Патрульные полицейские. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Соломенском районе Киева 7 сентября полицейский применил табельное огнестрельное оружие во время выезда по вызову, связанному с домашним насилием. По предварительной информации, мужчина избивал и пытался задушить свою мать, а во время выяснения обстоятельств напал на правоохранителя. От полученных ранений он скончался.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что произошло в Киеве

Правоохранители Соломенского управления полиции прибыли на вызов по поводу домашнего насилия. По полученной информации, сын избивал свою мать и пытался её задушить.

Во время выяснения обстоятельств мужчина набросился на полицейского. В ответ правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие.

В результате полученных ранений нападавший скончался.

Читайте также:

Обстоятельства происшествия устанавливаются

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, представители внутренней безопасности Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют детали применения полицейским табельного огнестрельного оружия.

Как писали Новини.LIVE, в Киеве 55-летний мужчина во время конфликта из-за непогашенного долга бросил боевую гранату под ноги своему 56-летнему знакомому. В результате взрыва ранения получили оба участника ссоры и ещё трое человек, находившихся неподалёку.

Ранее Новини.LIVE рассказывали историю жителя села Мила в Киевской области, который во время российской атаки 28 августа около суток скрывался в подвале вместе с дочерью и двумя внуками. После удара его дом получил значительные повреждения, в частности взрывная волна разрушила крышу, балки и стропила.