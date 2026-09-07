В Киеве мужчина бросил гранату: пять человек получили ранения

Полиция на месте, где мужчина бросил боевую гранату под ноги своему товарищу из-за непогашенного долга. Фото: Нацполиция Украины

В Киеве 55-летний мужчина во время конфликта из-за денег бросил боевую гранату под ноги своему 56-летнему знакомому. В результате взрыва ранения получили оба участника ссоры и еще трое человек, находившихся неподалеку. Мужчине сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство двух или более лиц и незаконном обращении с боеприпасами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру и полицию Киева в понедельник, 7 сентября.

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Пострадавший в результате инцидента с гранатой в Киеве. Фото: Нацполиция

В Киеве мужчина бросил гранату во время ссоры

Инцидент произошел вечером 4 сентября на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева. В полицию поступило сообщение о взрыве боеприпаса в парке, в результате которого пять человек получили ранения.

По данным правоохранителей, 55-летний мужчина пришел в квартиру своего 56-летнего знакомого и потребовал вернуть ему деньги. Между мужчинами возник спор из-за невозвращенного долга, после чего конфликт продолжился на улице.

Во время ссоры мужчина достал боевую гранату и бросил ее под ноги своему знакомому.

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В результате взрыва оба участника конфликта получили осколочные ранения ног и живота и были доставлены в реанимацию. По данным прокуратуры, 55-летний мужчина получил, в частности, порезы ног, а его 56-летний оппонент — многочисленные минно-взрывные травмы и находится в реанимации.

Взрыв также задел троих местных жителей, которые находились неподалеку на скамейке. Среди них — 21-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 27 и 38 лет. Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте, ещё одного госпитализировали.

Начальник Святошинского управления полиции Богдан Замула рассказал о последствиях взрыва и состоянии людей, пострадавших во время инцидента:

"В результате взрыва оба мужчины получили осколочные ранения ног и живота и были доставлены в реанимацию. Кроме того, пострадали трое местных жителей, которые находились неподалеку на скамейке: 21-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 27 и 38 лет. Двум из них медики оказали помощь на месте, еще одного пострадавшего госпитализировали".

Правоохранители на месте взрыва гранаты в Киеве. Фото: Нацполиция

Мужчине сообщили о подозрении

Полицейские задержали 55-летнего мужчину. Сейчас он находится под охраной в медицинском учреждении.

Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Его действия квалифицированы как покушение на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, а также незаконное обращение с боеприпасами.

В суд было направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование проводят следователи Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве.

Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Скриншот заявления полиции Киева/Facebook

Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры/Facebook

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Новини.LIVE сообщали, что в Киеве создали резерв питьевой воды и основных продуктов на случай чрезвычайных ситуаций и длительных отключений света зимой 2026–2027 годов. Запасы будут передаваться в пункты стойкости, аварийно-спасательным службам, пострадавшим и малообеспеченным горожанам. Кроме того, благодаря сотрудничеству с общественным сектором и благотворителями город уже может обеспечить горячими обедами 25 тысяч человек, а ещё 20 тысяч продовольственных наборов планируют закупить.

Новини.LIVE также сообщали, что в Киеве с 6 сентября ввели дифференцированное оповещение о воздушных угрозах, которое информирует о конкретном виде опасности. В то же время система пока не работает полноценно во всех районах столицы: в Печерском она не действует, а в Голосеевском и Святошинском работает частично. Там во время воздушной опасности, как и раньше, будет звучать обычная сирена без уточнения типа угрозы.