У Києві поліцейський смертельно поранив чоловіка під час нападу

Патрульні поліцейські. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Солом’янському районі Києва 7 вересня поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю під час виклику через домашнє насильство. За попередньою інформацією, чоловік бив та намагався задушити свою матір, а під час з’ясування обставин напав на правоохоронця. Від отриманих поранень він помер.

Про це повідомили у Поліції Києва, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що сталося у Києві

Правоохоронці Солом’янського управління поліції прибули на виклик щодо домашнього насильства. За отриманою інформацією, син бив свою матір та намагався її задушити.

Під час з’ясування обставин чоловік кинувся на поліцейського. У відповідь правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю.

Внаслідок отриманих поранень нападник помер.

Читайте також:

Обставини події встановлюють

На місці події працюють слідчо-оперативна група, представники внутрішньої безпеки Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та з’ясовують деталі застосування поліцейським табельної вогнепальної зброї.

Як писали Новини.LIVE, у Києві 55-річний чоловік під час конфлікту через неповернутий борг кинув бойову гранату під ноги своєму 56-річному знайомому. Внаслідок вибуху поранення дістали обидва учасники сварки та ще троє людей, які перебували неподалік.

Раніше Новини.LIVE розповідали історію жителя села Мила на Київщині, який під час російської атаки 28 серпня близько доби переховувався у підвалі разом із донькою та двома онуками. Після удару його будинок зазнав значних пошкоджень, зокрема вибухова хвиля зруйнувала дах, балки та крокви.