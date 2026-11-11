Киев во время отключения электроэнергии. Фото: Новини.LIVE

В столице временно отключают уличное освещение из-за нехватки электроэнергии, вызванной повреждениями энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов. Такое решение должно помочь обеспечить приоритетное электроснабжение важных объектов города. Исключение сделали для оборудования, от которого питаются средства оповещения.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевгорсвет", передает Новини.LIVE.

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Почему в Киеве отключают уличное освещение

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак в столице возник дефицит электроэнергии. Чтобы направить имеющиеся ресурсы на обеспечение важных городских объектов, руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Киевской городской государственной администрации принял решение о полном временном отключении наружного освещения.

Сообщение КП "Киевгоссвет". Фото: скриншот

В "Киевгоросвещении" уточнили, что предприятие отвечает только за наружное освещение объектов благоустройства коммунальной собственности. Оно не поставляет электроэнергию жилым домам и объектам критической инфраструктуры, а его работа зависит от возможностей электроснабжения со стороны ЧАО "ДТЭК Киевские электросети".

Какое освещение останется работать

Исключение предусмотрено для шкафов наружного освещения, от которых питаются средства оповещения. Их будут включать при наличии электроэнергии — с момента возобновления подачи электроэнергии и до 22:00.

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Также в коммунальном предприятии призвали водителей и пешеходов быть особенно внимательными на дорогах в период отсутствия уличного освещения.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, увеличивать безопасную дистанцию и внимательнее следить за ситуацией вблизи пешеходных переходов. Пешеходам советуют использовать светоотражающие элементы на одежде и рюкзаках, а также освещать путь фонариками или смартфонами.

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