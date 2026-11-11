Київ під час відключення електроенергії. Фото: Новини.LIVE

У столиці тимчасово вимикають вуличне освітлення через нестачу електроенергії, спричинену пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Таке рішення має допомогти забезпечити пріоритетне електропостачання важливих об’єктів міста. Виняток зробили для обладнання, від якого живляться засоби оповіщення.

Про це повідомили в комунальному підприємстві "Київміськсвітло", інформує Новини.LIVE.

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Чому в Києві вимикають вуличне освітлення

Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак у столиці виник дефіцит електроенергії. Щоб спрямувати наявні ресурси на забезпечення важливих міських об’єктів, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Київської міської державної адміністрації ухвалив рішення про повне тимчасове вимкнення зовнішнього освітлення.

Допис КП "Київміськсвітло". Фото: скриншот

У "Київміськсвітлі" уточнили, що підприємство відповідає лише за зовнішнє освітлення об’єктів благоустрою комунальної власності. Воно не постачає електроенергію житловим будинкам і об’єктам критичної інфраструктури, а його робота залежить від можливостей електропостачання з боку ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі".

Яке освітлення залишиться працювати

Виняток передбачили для шаф зовнішнього освітлення, від яких живляться засоби оповіщення. Їх вмикатимуть за наявності електроенергії — від моменту відновлення живлення і до 22:00.

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Водіям рекомендують дотримуватися швидкісного режиму, збільшувати безпечну дистанцію та уважніше стежити за ситуацією поблизу пішохідних переходів. Пішоходам радять використовувати світлоповертальні елементи на одязі й рюкзаках, а також підсвічувати шлях ліхтариками або смартфонами.

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