Кличко сказал, сколько домов в Киеве до сих пор без тепла

В Киеве около полутысячи домов до сих пор остаются без теплоснабжения после массированной атаки РФ на столицу 12 февраля. Сейчас восстановление тепла продолжается.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram, информирует Новини.LIVE в воскресенье, 15 февраля.

В Киеве продолжается восстановление тепла после атаки России

По данным мэра столицы, по состоянию на вечер 15 февраля без тепла еще остаются около 500 домов, которые оказались без теплоснабжения в результате атаки РФ на инфраструктуру Киева 12 февраля.

Кличко отметил, что коммунальщики возобновили подачу теплоносителя уже в 2100 домов (из 2600, которые были без отопления).

Сейчас городские службы продолжают работать круглосуточно, чтобы восстановить теплоснабжение в другие многоэтажки.

Недавно Кличко заявил, что полностью заменить централизованную систему теплоснабжения Киева локальными источниками тепла невозможно.

Напомним, что в ночь на 12 февраля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву.