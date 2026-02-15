Видео
Україна
В Киеве полтысячи домов остаются без тепла — Кличко

В Киеве полтысячи домов остаются без тепла — Кличко

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 18:06
Кличко сказал, сколько домов в Киеве до сих пор без тепла
Городской голова Киева Виталий Кличко. Фото: Кличко/Facebook

В Киеве около полутысячи домов до сих пор остаются без теплоснабжения после массированной атаки РФ на столицу 12 февраля. Сейчас восстановление тепла продолжается.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram, информирует Новини.LIVE в воскресенье, 15 февраля.

Читайте также:

В Киеве продолжается восстановление тепла после атаки России

По данным мэра столицы, по состоянию на вечер 15 февраля без тепла еще остаются около 500 домов, которые оказались без теплоснабжения в результате атаки РФ на инфраструктуру Киева 12 февраля.

Кличко отметил, что коммунальщики возобновили подачу теплоносителя уже в 2100 домов (из 2600, которые были без отопления).

Сейчас городские службы продолжают работать круглосуточно, чтобы восстановить теплоснабжение в другие многоэтажки.

Скільки будинків у Києві без тепла
Скриншот сообщения Кличко/Telegram

Недавно Кличко заявил, что полностью заменить централизованную систему теплоснабжения Киева локальными источниками тепла невозможно.

Напомним, что в ночь на 12 февраля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву.

Виталий Кличко Киев обстрелы теплоснабжение энергетика столица
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
