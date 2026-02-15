Кличко сказал, сколько домов в Киеве до сих пор без тепла

В Киеве полтысячи домов остаются без тепла — Кличко
В Киеве около полутысячи домов до сих пор остаются без теплоснабжения после массированной атаки РФ на столицу 12 февраля. Сейчас восстановление тепла продолжается.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram, информирует Новини.LIVE в воскресенье, 15 февраля.
В Киеве продолжается восстановление тепла после атаки России
По данным мэра столицы, по состоянию на вечер 15 февраля без тепла еще остаются около 500 домов, которые оказались без теплоснабжения в результате атаки РФ на инфраструктуру Киева 12 февраля.
Кличко отметил, что коммунальщики возобновили подачу теплоносителя уже в 2100 домов (из 2600, которые были без отопления).
Сейчас городские службы продолжают работать круглосуточно, чтобы восстановить теплоснабжение в другие многоэтажки.
Недавно Кличко заявил, что полностью заменить централизованную систему теплоснабжения Киева локальными источниками тепла невозможно.
Напомним, что в ночь на 12 февраля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву.
