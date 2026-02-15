Відео
Головна Київ У Києві пів тисячі будинків лишаються без тепла — Кличко

У Києві пів тисячі будинків лишаються без тепла — Кличко

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 18:06
Кличка сказав, скільки будинків у Києві досі без тепла
Міський голова Києва Віталій Кличко. Фото: Кличко/Facebook

У Києві близько пів тисячі будинків досі лишаються без теплопостачання після масованої атаки РФ на столицю 12 лютого. Наразі відновлення тепла триває.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram, інформує Новини.LIVE у неділю, 15 лютого.

Читайте також:

У Києві триває відновлення тепла після атаки Росії

За даними мера столиці, станом на вечір 15 лютого без тепла ще залишаються близько 500 будинків, які опинилися без теплопостачання внаслідок атаки РФ на інфраструктуру Києва 12 лютого.

Кличко зазначив, що комунальники відновили подачу теплоносія вже у 2100 будинків (із 2600, які були без опалення).

Наразі міські служби продовжують працювати цілодобово, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки.

Скільки будинків у Києві без тепла
Скриншот повідомлення Кличка/Telegram

Нещодавно Кличко заявив, що повністю замінити централізовану систему теплопостачання Києва локальними джерелами тепла неможливо.

Нагадаємо, що в ніч проти 12 лютого російські війська завдали комбінованого удару по Києву.

Віталій Кличко Київ обстріли теплопостачання енергетика столиця
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
