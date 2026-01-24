ЖК Great пострадал после атаки на Киев 24 января — детали

Поврежденный ЖК Great после обстрелов. Фото: кадр из видео

Во время ночной атаки 24 января в Киеве пострадал жилой комплекс Great. Российский беспилотник упал вблизи многоэтажки.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Обстрел Киева 24 января

Как известно, столичный ЖК Great также пострадал в результате ночного удара РФ. На видео, которые распространялись по сети, вражеский БпЛА упал прямо вблизи многоэтажки.

В результате падения дрона несколько окон жилого комплекса выбило взрывной волной. Информация о пострадавших в этом районе не поступала.

Напомним, сегодня ночью россияне ударили по фабрике Roshen в Киеве. Там погиб один человек и есть пострадавшие.

Вследствие вражеской атаки на столицу там возникли проблемы с подачей тепла и воды. Также изменили движение поездов метро.

По данным Владимира Зеленского, армия РФ выпустила более 370 дронов и 21 ракету различных типов. Основной удар был направлен на Киев и область, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую области.