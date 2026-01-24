Roshen — россияне 24 января ударили по фабрике в Киеве

Поврежденная фабрика Roshen в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в ночь на 24 января нанесли удар по фабрике Roshen в Киеве. Там погиб один человек и есть пострадавшие.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Обстрел фабрики Roshen

Спасатели рассказали, что в результате удара по фабрике, на верхнем этаже Roshen есть разрушения.

Повреждена фабрика Roshen в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела фабрики Roshen Фото: Новини.LIVE

Также известно, что там погибла женщина, а еще два человека травмированы.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что этой ночью россияне атаковали Украину дронами и различными типами ракет. Под ударами были несколько украинских городов.

Так, РФ пытается энергетически отрезать Киев. Сейчас в городе есть перебои со светом.

Кроме того, в столице изменили движение метро на "красной" и "зеленой" ветках. Причина — повреждение ограждения и дефицит электроэнергии.