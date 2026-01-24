Roshen — россияне 24 января ударили по фабрике в Киеве

Россияне ударили по фабрике Roshen в Киеве — есть погибшие
Российские войска в ночь на 24 января нанесли удар по фабрике Roshen в Киеве. Там погиб один человек и есть пострадавшие.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.
Обстрел фабрики Roshen
Спасатели рассказали, что в результате удара по фабрике, на верхнем этаже Roshen есть разрушения.
Также известно, что там погибла женщина, а еще два человека травмированы.
Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что этой ночью россияне атаковали Украину дронами и различными типами ракет. Под ударами были несколько украинских городов.
Так, РФ пытается энергетически отрезать Киев. Сейчас в городе есть перебои со светом.
Кроме того, в столице изменили движение метро на "красной" и "зеленой" ветках. Причина — повреждение ограждения и дефицит электроэнергии.
