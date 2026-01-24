Відео
Головна Київ У Києві після атаки постраждав елітний ЖК — відео

У Києві після атаки постраждав елітний ЖК — відео

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 14:29
ЖК Great постраждав після атаки на Київ 24 січня — деталі
Пошкоджений ЖК Great після обстрілів. Фото: кадр з відео

Під час нічної атаки 24 січня у Києві постраждав житловий комплекс Great. Російський безпілотник впав поблизу багатоповерхівки.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет. 

Обстріл Києва 24 січня

Як відомо, столичний ЖК Great також постраждав внаслідок нічного удару РФ. На відео, які ширилися мережею, ворожий БпЛА впав прямо поблизу багатоповерхівки. 

Внаслідок падіння дрона декілька вікон житлового комплексу вибило вибуховою хвилею. Інформація про постраждалих в цьому районі не надходила.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вдарили по фабриці Roshen у Києві. Там загинула одна людина та є постраждалі.

Внаслідок ворожої атаки на столицю там виникли проблеми з подачею тепла та води. Також змінили рух поїздів метро.

За даними Володимира Зеленського, армія РФ випустила понад 370 дронів та 21 ракету різних типів. Основний удар був спрямований на Київ та область, Сумщину, Харківщину, Чернігівщину. 

обстріли ракети дрони війна в Україні житловий комплекс
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
