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Главная Киев В Киеве уже 16 пострадавших: в полиции показали последствия обстрела

В Киеве уже 16 пострадавших: в полиции показали последствия обстрела

Ua ru
17 сентября 2026 08:47
Обстрел Киева 17 сентября: 16 раненых, в том числе двое детей
Последствия российского обстрела Киева 17 сентября. Фото: t.me/gunpKyiv

Российские оккупанты в ночь на 17 сентября атаковали Киев. На данный момент число пострадавших возросло до 16, среди них двое детей. Враг наносил удары по столице ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Киева 17 сентября

В результате вражеской атаки повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах. Речь идет о жилых многоквартирных домах, учебных заведениях, коммунальном здании, автомобилях и железнодорожных путях.

Російський обстріл Києва 17 вересня
Повреждённая многоэтажка в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv
Атака Росії на Київ 17 вересня
Обстрел Киева 17 сентября. Фото: t.me/gunpKyiv

Известно о 16 раненых, среди которых 10-летняя девочка и 12-летний мальчик. Большинство пострадавших — жители 16-этажного дома в Днепровском районе.

Удар Росії по Києву 17 вересня
Последствия российского обстрела Киева 17 сентября. Фото: t.me/gunpKyiv
Обстріл Києва 17 вересня
Атака РФ на Киев 17 сентября. Фото: t.me/gunpKyiv

"На местах вражеских попаданий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления РФ против мирного населения", — говорится в сообщении.

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Восстановление водоснабжения

После ночной атаки российских оккупантов "Киевводоканал" возобновил работу в штатном режиме и продолжает обеспечивать столицу водой.

Из-за обстрелов в столице временно ограничивали подачу воды на левом берегу, а в отдельных районах правого берега снижалось давление в сети. Аварийные бригады оперативно восстановили работу поврежденных объектов и вернули услугу в нормальный режим.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГВА, в ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали Киев ракетами. В результате обстрела есть разрушения и раненые.

А 16 сентября Россия обстреливала Киевскую область. Под ударами противника оказались Броварской и Фастовский районы.

Киев война обстрелы ракеты дроны Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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