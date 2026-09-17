Обстрел Киева 17 сентября: 16 раненых, в том числе двое детей

В Киеве уже 16 пострадавших: в полиции показали последствия обстрела
Российские оккупанты в ночь на 17 сентября атаковали Киев. На данный момент число пострадавших возросло до 16, среди них двое детей. Враг наносил удары по столице ракетами и беспилотниками.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Киева 17 сентября
В результате вражеской атаки повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах. Речь идет о жилых многоквартирных домах, учебных заведениях, коммунальном здании, автомобилях и железнодорожных путях.
Известно о 16 раненых, среди которых 10-летняя девочка и 12-летний мальчик. Большинство пострадавших — жители 16-этажного дома в Днепровском районе.
"На местах вражеских попаданий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления РФ против мирного населения", — говорится в сообщении.
Восстановление водоснабжения
После ночной атаки российских оккупантов "Киевводоканал" возобновил работу в штатном режиме и продолжает обеспечивать столицу водой.
Из-за обстрелов в столице временно ограничивали подачу воды на левом берегу, а в отдельных районах правого берега снижалось давление в сети. Аварийные бригады оперативно восстановили работу поврежденных объектов и вернули услугу в нормальный режим.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГВА, в ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали Киев ракетами. В результате обстрела есть разрушения и раненые.
А 16 сентября Россия обстреливала Киевскую область. Под ударами противника оказались Броварской и Фастовский районы.