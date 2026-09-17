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Головна Київ У Києві після атаки РФ пошкоджені будинки та авто: фоторепортаж

У Києві після атаки РФ пошкоджені будинки та авто: фоторепортаж

Ua ru
17 вересня 2026 13:09
Репортаж
Атака РФ на Київ: наслідки удару по столиці — фоторепортаж
Екстрені служби на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок російської атаки на Київ 17 вересня пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Дарницькому районі вибито багато вікон у будівлях, а на місці працюють комунальні служби, які ліквідовують наслідки удару. У Дніпровському районі столиці пошкоджена 16-поверхівка.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Наслідки російської атаки на столицю

У Дніпровському районі у будинку вибиті вікна та значно пошкоджений фасад, а прилеглу територію засипало уламками скла.

У Києві після атаки РФ пошкоджені будинки та авто: фоторепортаж - фото 1
Пошкоджена школа. Фото: Новини.LIVE

На місці продовжують працювати рятувальники.

Мешканець будинку Андрій в ефірі Ранок.LIVE розповів, що удар стався приблизно за 10–15 метрів від будівлі.

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У Києві після атаки РФ пошкоджені будинки та авто: фоторепортаж - фото 2
Люди на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

За його словами, цього разу пожежі у будинку вдалося уникнути.

"Купуйте маски, в яких ви можете вибігти, коли горить будинок. У нас, слава Богу, не згорів. Але, умовно, якби снаряд попав метрів плюс-мінус 8–10 в сторону, у нас би була пожежа", — сказав Андрій.

У Києві після атаки РФ пошкоджені будинки та авто: фоторепортаж - фото 3
Люди на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Він додав, що після атаки мешканці перебувають у шоковому стані. Крім житлового будинку, пошкоджень зазнали дитячий садок, приватна школа та автомобілі мешканців.

У Києві після атаки РФ пошкоджені будинки та авто: фоторепортаж - фото 4
Пошкоджена школа. Фото: Новини.LIVE

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці зросла до 20 людей.

У Києві після атаки РФ пошкоджені будинки та авто: фоторепортаж - фото 5
Повідомлення Кличка. Фото: скриншот

П’ятеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у ніч проти 17 вересня атакували Київ ракетами та безпілотниками. Внаслідок ворожого удару в столиці зафіксували пошкодження.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська ввечері 16 вересня продовжили атакувати Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкодження зафіксували у двох районах області.

Київ пожежа війна в Україні школа атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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