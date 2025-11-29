Обломки ракеты упали в Дарницком районе: дом загорелся, часть Киева без света

В Киеве после обстрела обесточена часть города — Кличко
В Дарницком районе Киева во время очередной вражеской атаки обломки ракеты упали во двор девятиэтажного дома, вызвав пожар на одном из верхних этажей. Из-за обстрела значительная часть западных районов столицы временно осталась без электроснабжения, а аварийные бригады работают над восстановлением сетей.
Об этом Виталий Кличко сообщил в официальном Telegram-канале в субботу, 29 ноября.
Пожар и последствия атаки в Дарницком районе
В столице зафиксировано падение обломков ракеты во двор девятиэтажного жилого дома, что вызвало возгорание на одном из этажей и вызвало оперативное реагирование спасателей. В результате обстрела часть западных районов Киева осталась без электроэнергии, и специалисты уже работают над стабилизацией ситуации.
"В Дарницком районе падение обломков ракеты во дворе девятиэтажного дома. Есть возгорание на 6 этаже дома. Экстренные службы направляются на место", — написал Кличко.
Еще по одному адресу в Дарницком районе зафиксировано попадание обломков в жилой дом. Спасательные подразделения уже работают на месте инцидента, обеспечивая локализацию возгорания и безопасность жителей дома. Коммунальные и аварийные службы продолжают ликвидировать последствия атаки и проводят проверку поврежденных локаций.
Напомним, что в ночь на 29 ноября Киев пережил масштабную комбинированную атаку — падение обломков вызвало масштабные пожары и разрушения жилых домов в нескольких районах столицы.
Ранее мы также информировали, что российские войска в ночь на 29 ноября ударили по двум районам Киевской области.
