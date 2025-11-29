Видео
Главная Киев В Киеве после обстрела обесточена часть города — Кличко

В Киеве после обстрела обесточена часть города — Кличко

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 08:09
Обломки ракеты упали в Дарницком районе: дом загорелся, часть Киева без света
Виталий Кличко. Фото иллюстративный: Кличко/Telegram

В Дарницком районе Киева во время очередной вражеской атаки обломки ракеты упали во двор девятиэтажного дома, вызвав пожар на одном из верхних этажей. Из-за обстрела значительная часть западных районов столицы временно осталась без электроснабжения, а аварийные бригады работают над восстановлением сетей.

Об этом Виталий Кличко сообщил в официальном Telegram-канале в субботу, 29 ноября.

Читайте также:

Пожар и последствия атаки в Дарницком районе

В столице зафиксировано падение обломков ракеты во двор девятиэтажного жилого дома, что вызвало возгорание на одном из этажей и вызвало оперативное реагирование спасателей. В результате обстрела часть западных районов Киева осталась без электроэнергии, и специалисты уже работают над стабилизацией ситуации.

У Києві після обстрілу знеструмлено частину міста — Кличко - фото 1
Сообщение Кличко в Telegram. Фото: скриншот

"В Дарницком районе падение обломков ракеты во дворе девятиэтажного дома. Есть возгорание на 6 этаже дома. Экстренные службы направляются на место", — написал Кличко.

Еще по одному адресу в Дарницком районе зафиксировано попадание обломков в жилой дом. Спасательные подразделения уже работают на месте инцидента, обеспечивая локализацию возгорания и безопасность жителей дома. Коммунальные и аварийные службы продолжают ликвидировать последствия атаки и проводят проверку поврежденных локаций.

Напомним, что в ночь на 29 ноября Киев пережил масштабную комбинированную атаку — падение обломков вызвало масштабные пожары и разрушения жилых домов в нескольких районах столицы.

Ранее мы также информировали, что российские войска в ночь на 29 ноября ударили по двум районам Киевской области.

Киев электроэнергия ракета свет атака Дарницкий район
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
