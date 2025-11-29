Уламки ракети впали в Дарницькому районі: будинок загорівся, частина Києва без світла

Віталій Кличко. Фото ілюстративне: Кличко/Telegram

У Дарницькому районі Києва під час чергової ворожої атаки уламки ракети впали у двір дев’ятиповерхового будинку, спричинивши пожежу на одному з верхніх поверхів. Через обстріл значна частина західних районів столиці тимчасово залишилась без електропостачання, а аварійні бригади працюють над відновленням мереж.

Про це Віталій Кличко повідомив в офіційному Telegram-каналі у суботу, 29 листопада.

Пожежа та наслідки атаки у Дарницькому районі

У столиці зафіксовано падіння уламків ракети у двір дев’ятиповерхового житлового будинку, що спричинило загоряння на одному з поверхів та викликало оперативне реагування рятувальників. Внаслідок обстрілу частина західних районів Києва залишилася без електроенергії, і фахівці вже працюють над стабілізацією ситуації.

Допис Кличко у Telegram. Фото: скриншот

"У Дарницькому районі падіння уламків ракети в дворі девʼятиповерхового будинку. Є загоряння на 6 поверсі будинку. Екстрені служби прямують на місце", — написав Кличко.

Ще за однією адресою в Дарницькому районі зафіксоване влучання уламків у житловий будинок. Рятувальні підрозділи вже працюють на місці інциденту, забезпечуючи локалізацію загоряння та безпеку мешканців будинку. Комунальні та аварійні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та проводять перевірку пошкоджених локацій.

Нагадаємо, що у ніч на 29 листопада Київ пережил масштабну комбіновану атаку — падіння уламків спричинило масштабні пожежі та руйнування житлових будинків у кількох районах столиці.

Раніше ми також інформували, що російські війська в ніч проти 29 листопада вдарили по двох районах Київської області.