Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві після обстрілу знеструмлено частину міста — Кличко

У Києві після обстрілу знеструмлено частину міста — Кличко

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 08:09
Уламки ракети впали в Дарницькому районі: будинок загорівся, частина Києва без світла
Віталій Кличко. Фото ілюстративне: Кличко/Telegram

У Дарницькому районі Києва під час чергової ворожої атаки уламки ракети впали у двір дев’ятиповерхового будинку, спричинивши пожежу на одному з верхніх поверхів. Через обстріл значна частина західних районів столиці тимчасово залишилась без електропостачання, а аварійні бригади працюють над відновленням мереж.

Про це Віталій Кличко повідомив в офіційному Telegram-каналі у суботу, 29 листопада.

Реклама
Читайте також:

Пожежа та наслідки атаки у Дарницькому районі

У столиці зафіксовано падіння уламків ракети у двір дев’ятиповерхового житлового будинку, що спричинило загоряння на одному з поверхів та викликало оперативне реагування рятувальників. Внаслідок обстрілу частина західних районів Києва залишилася без електроенергії, і фахівці вже працюють над стабілізацією ситуації.

У Києві після обстрілу знеструмлено частину міста — Кличко - фото 1
Допис Кличко у Telegram. Фото: скриншот

"У Дарницькому районі падіння уламків ракети в дворі девʼятиповерхового будинку. Є загоряння на 6 поверсі будинку. Екстрені служби прямують на місце", — написав Кличко.

Ще за однією адресою в Дарницькому районі зафіксоване влучання уламків у житловий будинок.  Рятувальні підрозділи вже працюють на місці інциденту, забезпечуючи локалізацію загоряння та безпеку мешканців будинку. Комунальні та аварійні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки та проводять перевірку пошкоджених локацій.

Нагадаємо, що у ніч на 29 листопада Київ пережил масштабну комбіновану атаку — падіння уламків спричинило масштабні пожежі та руйнування житлових будинків у кількох районах столиці.

Раніше ми також інформували, що російські війська в ніч проти 29 листопада вдарили по двох районах Київської області.

Київ електроенергія ракета світло атака Дарницький район
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації